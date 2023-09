Cefet-MG libera professores para aulas online enquanto durar o calor em BH

Devido a onda de calor que atinge o Brasil inteiro nos últimos dias, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) recomendou que o corpo docente dos campi Nova Gameleira e Nova Suíça em Belo Horizonte substituíssem as atividades presenciais por atividades remotas. A decisão da diretoria-geral levou em consideração o aumento significativo da temperatura e a baixa umidade e contempla as aulas ministradas nesta terça (26/9) e quarta-feira (27/9).

De acordo com a instituição, opção por aulas remotas leva em consideração 'preservar a saúde e o bem-estar da comunidade escolar'

De acordo com o comunicado emitido pela instituição, a recomendação tem como objetivo “preservar a saúde e o bem-estar da comunidade escolar”. Na impossibilidade de manter as aulas online, a diretoria determinou que as atividades devem ser repostas posteriormente.