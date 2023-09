Mineiro pede namorada em casamento com versão de 'Todo mundo odeia o Chris'

432

Se em “Todo mundo odeia o Chris” o personagem principal coleciona azares no amor, em uma versão feita pelo mineiro Michel Silva, o romance é o personagem principal. Natural de Itajubá, no Sul de Minas, o homem fez um pedido de casamento surpresa para sua amada Ana Paula Rodrigues, com uma paródia da série de comédia. As cenas românticas aconteceram no último dia 15 e viralizaram nas redes sociais.

Ele mesmo teve a ideia de fazer as cenas e alugou uma sala de cinema no shopping para o momento especial. O episódio criado por Michel se chama “Todo mundo adora casamento”, em que conta como se apaixonou por Ana Paula, com base em cenas famosas da série.

Com muito bom-humor, Michel emocionou a noiva, que foi surpreendida pelo pedido de casamento (foto: Reprodução)

A ideia era manter as vozes parecidas com as dos personagens. Para isso, ele convidou um imitador para dar vida ao roteiro. Já as vozes femininas foram mantidas. A gravação contou com a ajuda da família dos dois, bem como dos amigos.

Depois do vídeo pronto e editado, ele procurou o cinema do shopping, em Campinas (SP), onde os dois moram. Foi aí que ele acertou o aluguel da sala. Para levar Ana Paula ao local, ele contou com a ajuda de um amigo, que contaram uma “mentirinha” para a mulher.

“No dia, minha noiva foi com os amigos diretamente do trabalho para o que ela pensava que seria uma sessão exclusiva de ‘Besouro Azul’. O amigo dela falou que havia ganhado 3 ingressos em uma promoção e a convidou”, explicou o noivo ao site Mundo Negro.

Após a exibição do vídeo, Michel apareceu na sala, junto as famílias e os amigos do casal. Ele levou um buquê de flores e as alianças e ganhou o esperado “sim” da amada. Em seu perfil no Instagram, Michel compartilhou uma declaração para Ana. “Dia em que uma sala de cinema virou palco para que nossa nova fase se iniciasse! Ela disse SIM!!! Vou me casar com a mulher mais linda, inteligente e companheira desse mundo! Vai ser incrível viver a vida ao seu lado, meu amor! Te amo muito e pra sempre vou cuidar de você. Deus abençoe nossa vida e que Nossa Senhora guie nossos passos sempre”, escreveu.

A noiva retribuiu: “Você é o homem da minha vida! Desde que eu te encontrei o meu mundo virou um mar de tranquilidade e amor. A nossa história começou tão intensa, tão leve, com alguns desafios e muita cumplicidade. Esse é apenas o início de uma vida toda ao seu lado. Te amo, meu amor!”