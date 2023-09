'Bar evangélico' resgatado pelas redes sociais não funciona mais

432

Com a proposta de ser um local para “divertir, orar e paquerar”, BH inaugurou, no final de 2013, um bar voltado para o público gospel. O local foi tema de uma reportagem da TV Alterosa em fevereiro de 2014, que também foi exibida em rede nacional, pelo SBT News. O vídeo foi resgatado pelas redes sociais agora em 2023 e levantou um questionamento: o que aconteceu com o estabelecimento?

O Santo Cristo Gospel Pub funcionava no número 135 da Rua Júlio Pereira da Silva, Bairro Cidade Nova, Região Nordeste da capital. Em uma busca pelo endereço no Google Maps, no local hoje funciona um supermercado da rede Verdemar. Pelo perfil das redes sociais do estabelecimento, vem a confirmação de que o bar não existe mais.

A última publicação feita anunciando a programação do bar foi no dia 4 de setembro de 2015, quando aconteceu uma noite sertaneja, com o cantor Well Rodrigues. A próxima postagem foi feita anos depois, em abril de 2019. Desde então, o perfil continua ativo, mas com conteúdo como pregações, música gospel e anúncios de óculos de sol e “roupas cristãs”.

Quem aparece nas postagens é Nico Landeu, dono da marca Dimitri glasses e da Ablack premium, empresa de consultoria automotiva. O perfil do bar também fez algumas postagens de um projeto gospel chamado “Papo de gente grande”, que levava música religiosa para uma burgueria no bairro Castelo, na região da Pampulha.

O Santo Cristo Gospel Pub tinha também uma outra unidade, em Santa Luzia, na Grande BH, mas que também fechou.

Virou meme

A reportagem, de menos de 1 minuto e meio, foi resgatada pela página BH é meu país. “Para provar que é possível se divertir sem cometer nenhum excesso, pastores evangélicos abriram um bar em Belo Horizonte”, anuncia a âncora do noticiário. Seu colega de estúdio ainda completa dizendo que o local tem “forró, bebida sem álcool e muita paquera”.

Do local, a repórter conversa com frequentadores, que dizem não se importar com a falta de álcool e que estão se divertindo muito. Mas o que chamou a atenção nas redes sociais é a parte em que, em determinado momento da noite, as mulheres recebem pulseiras nas cores verde e vermelha, para identificar se estavam ou não disponíveis para a paquera.

Reportagem rendeu vários memes, como "Linda, negra e envolvente para Jesus" (foto: Reprodução)

“Quando você está na igreja, mas sente falta do mundo”, brincou um internauta. “Dançar, paquerar e orar… com pulseirinha ainda”, criticou outro. Muita gente também aproveitou para lembrar de momentos no local. “Esse era o Santo Cristo Pub. Era excelente. A gente saía do culto e ia para lá. Era um momento onde jovens cristãos podiam confraternizar e conhecer outros jovens, porque no meio cristão casar não é fácil não. Era um lugar muito bom e sem maldade”, destacou um perfil.