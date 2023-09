BH pode ter chuva forte com rajadas de vento nas próximas 48h

432

Ao longo do dia, a nebulosidade pode aumentar, crescendo também a possibilidade de pancadas de chuva (foto: Jair Amaral / EM / D.A Press) Belo Horizonte está em alerta de chuvas, trovoadas e rajadas de vento nas próximas 48 horas. Em meio ao calor extremo, no início da noite desta terça-feira (26/9), a Defesa Civil da capital informou que o avanço de uma frente fria pode provocar precipitações.

Conforme o órgão, a previsão é que esta quarta-feira (27/9) seja de céu parcialmente nublado, com temperaturas elevadas e ainda tempo seco. Apesar disso, ao longo do dia, a nebulosidade pode aumentar, crescendo também a possibilidade de pancadas de chuva.









No restante do estado, 214 cidades estão em alerta de tempestade com queda de granizo, até a manhã desta quarta-feira . Ao longo do dia o número de locais que podem registrar ocorrência de chuva aumentou. Com isso, municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Noroeste e Campo das Vertentes podem ser atingidos.





Onda de calor





Ao mesmo tempo em que algumas cidades mineiras podem ter um alívio na temperatura, com a chegada das chuvas, na região Norte do estado há, até a manhã de quarta-feira (27/9), em alerta para a possibilidade de intensificação da onda de calor.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Noroeste e Norte de Minas os termômetros ficarão 5ºC acima da média. Hoje, sete cidades registraram temperaturas acima de 40ºC. São Romão, no Norte de Minas, foi a cidade mais quente do país, pelo segundo dia consecutivo, com 43,5ºC.