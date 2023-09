Cão ou gato? Cadela 'alpinista' de Minas viraliza em telhados e muros

Logo, a tranquilidade do animal temperada com o “desespero” bem-humorado de Lacerda divertiu os internautas. “Desce, Solange! Olha lá, mãe. Solange em cima do muro”, diz o influenciador, que se define como “trancista” e “pai de quatro pets”.

Em outro trecho do vídeo, a cadela segue em cima do muro, quando a mãe do influenciador reforça: “Desce daí, Solange! Você vai cair”. A cadelinha, então, para e olha em direção à mulher, mas continua sobre o muro.

Tranquilidade do animal temperada com o 'desespero' bem-humorado do tutor divertiu os internautas

Com duração de um minuto e 30 segundos, o vídeo, que registra parte do passeio inusitado do animal, contava, até o fechamento desta publicação, com mais de 2,8 milhões de visualizações no perfil do influenciador no Instagram