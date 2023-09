MG: Preso suspeito de integrar bando que trocou tiros com a PM

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu mais um suspeito de vinculo com a quadrilha que trocou tiros com a agentes da corporação nesta quarta-feira (20/9). O tiroteio ocorreu em Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde desta quarta-feira, e dois integrantes do bando foram mortos.

A troca de tiros ocorreu na Avenida Vicente Guimarães, entre os Bairros Sagrada Família e Augusto Mota, região Sul de Montes Claros. Três suspeitos foram alvejados. Eles foram socorridos pela própria PM e encaminhados para o pronto-socorro da Santa Casa de Montes Claros.

De acordo com a PMMG, dois deles não resistiram e morreram. O terceiro continua internado no hospital, em estado grave, e deverá passar por cirurgia.







Segundo os militares, os três homens estavam em um Celta que tinha sido roubado na semana passada, às margens da BR-251, no município de Grão Mogol, também no Norte do estado. Eles descaracterizaram o veículo, que era vermelho e foi pintado de preto, de forma grosseira, possivelmente com o uso de spray.

Os criminosos foram abordados pela PM, inicialmente, no veículo descaracterizado. A abordagem ocorreu próximo a uma concessionária de veículos, na Avenida Mestra Fininha, no Bairro Morada do Sol. Os suspeito desobedeceram a ordem de parada e houve perseguição.

Ao chegar na Avenida Vicente Guimarães, os homens pararam o veiculo e começaram a atirar contra os policiais, que revidaram, alvejando os suspeitos. Um dos disparos feito pelos criminosos atingiu um dos pneus de uma viatura da polícia.



“Nunca procuramos óbitos em [ações de combate a] infrações. Mas sempre que a Polícia Militar for recebida por armas de fogo, vamos repelir a injusta agressão na mesma proporção”, declarou o tenente Rafael Rabelo, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar de Montes Claros.





Prisão

Após a ação, a Policia Militar localizou e prendeu um suspeito de vínculo com a quadrilha. O homem foi localizado e preso no Bairro Esplanada, em Montes Claros. Ele estava com materiais deixados no Celta roubado, incluindo uma cadeirinha de criança. A princípio, ele foi detido pelo crime de receptação.

Também foram apreendidos três revolveres calibre 38 que estavam em poder dos homens que trocaram tiros com os policiais. Segundo a PM, o bando planejava novos crimes em Montes Claros, onde estariam ocupando uma casa.

A corporação informou também que, há cerca de um mês, um dos homens envolvidos no tiroteio participou de um assalto a um caminhoneiro na mesma região.