Palacete Dantas, na Praça da Liberdade, vai ser restaurado e reaberto

O dinheiro para executar o projeto não é do MPMG, é da população, mas foi recuperado por meio de ação do Ministério Público. “Nós temos ações semanais, diárias, que recuperamos recursos, então nós vamos destinando uma parte deles, uma parcela importante para o patrimônio cultural”, esclarece o procurador-geral do Estado, Jarbas Soares Filho.

O desenho do Palacete dialoga com o traçado da Avenida Cristóvão Colombo. A fachada que se alinha com a via e circunda a praça, na esquerda, leva ao avarandado do acesso principal. A fachada direita conduz ao terreno e chega até o jardim, acompanhando o declive da avenida.





No livro “Casa Nobre – Significado dos modos de morar nas primeiras décadas de Belo Horizonte”, organizado por Celina Borges Lemos e Karla Bilharinho Guerra, há explicação para o tipo de construção.



“A terminologia palacete vincula-se à ideia de valorização da família e suas gerações integradas à nobre aristocracia urbana, que se traduz na arquitetura de habitação luxuosa e ampla. Construída por seu proprietário, o engenheiro José Dantas, tem valor simbólico agregado, devido à proximidade do Palácio da Liberdade”, diz trecho da obra.



O prédio foi tombado pelo Iepha-MG do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Liberdade em 1977. Em 1994, foi tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte como parte do Conjunto Urbano da Praça da Liberdade e Adjacências.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa