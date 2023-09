Palácio da Liberdade: obras de restauração serão acompanhadas pelo público

432

O projeto Ateliê de Restauração Aberto vai permitir que os visitantes acompanhem todo o processo de restauração do Palácio da Liberdade (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Palácio da Liberdade passará por obras de restauração que devem durar 18 meses. Neste período, porém, o imóvel não será fechado para o público. O projeto Ateliê de Restauração Aberto vai permitir que os visitantes acompanhem todo o processo de restauração, além de conhecer mais sobre a história do palácio.





Obras e cronograma





O Palácio da Liberdade vai passar por diversas ações de restauração, com destaque para o projeto de iluminação cênica que vai destacar fachadas externas e jardins. Haverá ainda nova iluminação interna e da piscina, recuperação de todo o telhado, de fachadas e revitalização dos jardins.





O cronograma de restauração estabelece que as obras vão começar pelo saguão principal e pelas salas laterais. Em seguida, os quartos da Rainha e do governadorserão restaurados. As varandas Frontal e Parlatório, além dos Torreões (torres laterais) ficarão para a última etapa.





A gerente de Difusão e Educação para o Patrimônio do Iepha, Carolina Ministério, destaca que as ações vão acontecer paralelamente a essas obras.

“Na educação patrimonial contemporânea é fundamental a participação da comunidade em todos os processos. A comunidade poder acompanhar essas obras, os detalhes e curiosidades é sensacional. Outro conceito da educação patrimonial é o senso de pertencimento. Temos que lembrar que o Palácio é um bem de todos.”





Ela explica que os monitores que fazem as visitas guiadas ao Palácio vão passar por uma capacitação, para aprenderem sobre os termos técnicos do processo de restauração. A gerente frisa que apesar das visitações, a segurança deverá ser respeitada. “Tanto dos técnicos que estão trabalhando nas obras quanto do próprio público visitante.”





O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, destaca a importância do edifício para a história e a cultura do estado. “Recebemos só nele 146 mil pessoas no primeiro semestre e o Circuito Liberdade teve um recorde de 2,5 milhões de visitantes”, afirma.





Oliveira explica que a primeira fase da obra, com previsão de conclusão em seis meses, vai contemplar o saguão principal, a fachada e as salas laterais. “No salão de banquetes e no quarto da Rainha há infiltrações importantes e que danificaram muito essa parte do edifício”, diz o secretário. Esses cômodos fazem parte da segunda parte da obra.

Nesta segunda-feira (11/09), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Governo de Minas Gerais, por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), assinaram a Ordem de Serviços para início das obras. O custo das intervenções é de R$ 10 milhões e os recursos vêm de medidas compensatórias ambientais direcionadas pelo MPMG.