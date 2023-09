Em 1920, BH recebeu a Monarquia Belga com 'tapete de alpiste'

432





Em 1920, Belo Horizonte recebeu a realeza belga com um coral de 6 mil vozes, uma repaginada no Palácio da Liberdade e um belo tapete de alpiste. Neste quarto episódio da nova temporada do Sabia Não, Uai!, contamos como foi essa inusitada recepção para o rei Alberto I e a rainha Elisabeth, os primeiros monarcas europeus a visitarem o Brasil após a Proclamação da República (1889), e a herança que os hóspedes reais deixaram e podem ser vistas até hoje em BH.





Praça da Liberdade, um patrimônio repleto de histórias desde a fundação de BH (foto: @estev4m/Esp. EM/D.A Press)



Em Belo Horizonte, o então presidente de Minas, Arthur Bernardes, cargo que hoje a gente conhece como governador, queria que os belgas se sentissem em casa. E, a hospitalidade mineira fez o casal se hospedar num lugar muito especial: o Palácio da Liberdade. A chegada dos ilustres hóspedes levou à primeira grande reforma do prédio que era o centro do poder político de Minas e também da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH.





Influência francesa na praça

Como a França servia de inspiração para muitas estruturas na Bélgica, Arthur Bernardes decidiu transformar o interior do palácio e os arredores para que tivessem um estilo francês. Assim, a nova versão dos jardins desse cartão-postal de BH ganhou os traços com influências de Versailles como conhecemos atualmente.

Em 1920, visita do rei e da rainha da Bélgica marcou Belo Horizonte (foto: Arte EM)



A reforma terminou a tempo para a recepção planejada a Alberto I e Elisabeth. Porém, os jardins não estavam prontos. A grama demoraria tempo demais para ser recomposta. Foi então que veio a solução: plantar alpiste. A gramínea leva em média três dias para crescer e cria um efeito bonito de jardim bem cuidado. Uma solução prática e temporária para a ocasião.

Coral e uma multidão de curiosos





Na Praça da Liberdade, seis mil alunos de escolas públicas de BH e região surpreenderam o casal real. As crianças foram divididas em grupos, e cada uma delas carregava um emblema com nomes das províncias belgas. Em coro, cantaram o Hino da Bélgica.

Nos anos 1920, Palácio da Liberdade e a praça passaram por obras que mudaram aspecto do conjunto (foto: Arquivo EM)



Segundo relatou Affonso Penna em edição da revista O Cruzeiro, o coral agradou tanto os monarcas que teria arrancado lágrimas da rainha. No fim da visita, Alberto I e Elisabeth presentearam Arthur Bernardes com um casal de cisnes negros. A tradição de ter cisnes negros no lago atrás do Palácio da Liberdade se mantém até hoje.



Obras na Praça da Liberdade

Depois dessa primeira grande mudança, a Praça da Liberdade passou por algumas outras revitalizações . Segundo o arquiteto e professor de pós-graduação da PUC Minas Ulisses Morato, a praça passou por duas mudanças de grande porte em sua história. Além do projeto do alemão Reynaldo Dierberger para receber os monarcas belgas, houve uma restauração para a celebração do centenário de Belo Horizonte, em 1997, desta vez com projeto da arquiteta mineira Jô Vasconcellos.