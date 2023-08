442

O Sabia Não, Uai! conta histórias e resgata curiosidades sobre a cultura mineira Arte EM



Estado de Minas, lançou na segunda-feira (14/8) a primeira reportagem multiplataforma da segunda fase do programa Acelerando Negócios Digitais, do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ). O programa tem apoio da Meta e é desenvolvido em parceria com diversas associações de mídia (Abert, Aner, ANJ, Ajor, Abraji e ABMD).



EM foi um dos selecionados no Brasil para participar da concorrida iniciativa que tem como objetivo atender às necessidades e desafios específicos de diferentes modelos de negócios. Serão cinco meses de mentorias exclusivas de profissionais do Brasil e exterior especializados no desenvolvimento de produtos e estratégias digitais.



O Sabia Não, Uai! mostra de um jeito descontraído histórias e curiosidades relacionadas à cultura mineira. A produção conta com o apoio do vasto material disponível no arquivo de imagens do Estado de Minas, formado também por edições antigas do Diário da Tarde e da revista O Cruzeiro, além de fotos originais e exclusivas sobre Belo Horizonte e Minas desde o começo do século passado.

O programa Acelerando Negócios Digitais, do ICF, escolheu 160 projetos de mídia no Brasil em 2023 Reprodução

O Sabia Não, Uai! mostra de um jeito descontraído histórias e curiosidades relacionadas à cultura mineira. A produção conta com o apoio do vasto material disponível no arquivo de imagens do Estado de Minas, formado também por edições antigas do Diário da Tarde e da revista O Cruzeiro, além de fotos originais e exclusivas sobre Belo Horizonte e Minas desde o começo do século passado.





Projetos selecionados em 2023





A concorrência este ano foi grande, com 1.534 participantes, de todos os estados, representando 254 cidades brasileiras e 473 organizações. O Acelerando Negócios Digitais oferece suporte a veículos midiáticos de diferentes tipos e tamanhos, de pequenas rádios a grandes empresas de TVs, passando por diferentes jornais impressos e organizações de jornalismo digital, mas com uma preocupação de estimular a diversidade regional. O processo de seleção do programa Acelerando Negócios Digitais deste ano escolheu 160 projetos de mídia no país, sendo 80 de organizações e 80 de jornalistas independentes. Os veículos jornalísticos beneficiados são de 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, abrangendo todas as regiões do país. Em Minas, outros 5 projetos além do Sabia Não, Uai! foram escolhidos.A concorrência este ano foi grande, com 1.534 participantes, de todos os estados, representando 254 cidades brasileiras e 473 organizações. O Acelerando Negócios Digitais oferece suporte a veículos midiáticos de diferentes tipos e tamanhos, de pequenas rádios a grandes empresas de TVs, passando por diferentes jornais impressos e organizações de jornalismo digital, mas com uma preocupação de estimular a diversidade regional.





