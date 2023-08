442

A Google anunciou nesta segunda-feira (14/8) os vencedores da primeira edição do Prêmio YouTube Educação Digital, que receberam R$ 120 mil em premiação, distribuídos entre as sete categorias divididas em voto do júri e votação popular. Os finalistas foram selecionados a partir da base de criadores de conteúdo que participam do YouTube Edu, espaço dedicado a vídeos educacionais em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).





Entre os vencedores do júri popular, a professora de ciências e biologia Rafaela Lima, do canal Mais Ciências, foi a premiada na categoria EduTuber com mais de 100 mil inscritos. Educadora do ensino público do Rio de Janeiro, ela começou a postar vídeos com resumos de suas aulas em 2015, a partir de uma demanda de seus alunos.





Acessibilidade e educação com leveza





“Muitos não aprendiam por falta de material didático adequado ou dificuldade de interpretação. Então, pensei: 'Vou fazer um resumo das aulas em vídeo para eles irem revendo quando precisarem'”, explica. Com leveza e descontração para falar sobre temas muitas vezes difíceis de serem assimilados pelos métodos tradicionais de ensino, Rafaela conquistou alunos seguidores em todo o Brasil. "Mirei nos meus alunos, mas acertei no Brasil todo”, afirma.





Rafaela, que também é professora do Canal Futura, no Projeto “Nem um para trás”, foi uma das ganhadoras em 2019 do projeto YouTube Nextup e escolhida em 2021 para o programa Vozes Negras, também da plataforma. Atualmente o canal Mais Ciências tem mais de 222 mil inscritos.



Impacto dos conteúdos educacionais





Os EduTubers, apelido dado aos criadores de conteúdo voltados para a divulgação de vídeos didáticos no YouTube Edu, são referências para grande parte do público da plataforma. O terceiro relatório “Impacto econômico, cultural e social do YouTube no Brasil”, apresentado nesta segunda (14/8), mostrou que 98% dos usuários usaram o YouTube para obter informações e conhecimento.





Além disso, 75% dos professores que usam a plataforma afirmaram que ela ajuda a resolver lacunas na educação. E, para os que se aventuram na divulgação de conteúdos on-line, outro dado mostrou que esse mercado é promissor. Segundo o relatório, 84% dos educadores que usam o YouTube disseram que os canais ajudam os estudantes a aprender melhor.





VOTAÇÃO DO JÚRI





Centro de Mídias do Amazonas

Categoria Parceiro da Educação Digital - Instituição Pública:

Criado em 2007, o Centro de Mídias de Educação do Amazonas (CEMEAM) combinou diferentes ferramentas pedagógicas e tecnológicas e deu início ao Ensino Presencial com Mediação Tecnológica, uma plataforma com tecnologia 100% nacional, que promove ensino a distância.

Centro de Mídias do Amazonas foi vencedor da Categoria Parceiro da Educação Digital - Instituição Pública Reprodução





Politize!

Categoria Parceiro da Educação Digital - Instituição Privada:

Organização da sociedade civil que se propôs a missão de formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. Em seu canal no YouTube, os criadores procuram descomplicar a política de uma maneira que ela seja de fácil entendimento para qualquer pessoa, em qualquer lugar, de forma criativa, didática e plural.

Politize! foi vencedor da Categoria Parceiro da Educação Digital - Instituição Privada Reprodução





Professor Noslen

Categoria Destaque em Educação Digital do Ano - Edição Educação Midiática:

Músicas, paródias e todo tipo de conteúdo educativo e divertido são usados para ensinar a Língua Portuguesa para estudantes e pessoas que queiram dominar o idioma. Natural de Curitiba, no Paraná, ele lecionou por mais de 19 anos em colégios e cursos pré-vestibulares. Hoje, é dono do maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube, com mais de 4,5 milhões de inscritos, sendo também o maior canal de educação do Brasil.

Professor Noslen foi vencedor da Categoria Destaque em Educação Digital do Ano - Edição Educação Midiática Reprodução





Mais Ciências, professora Rafaela Lima

Categoria EduTuber com mais de 100 mil inscritos:

Rafaela Lima é professora de ciências e biologia em escolas públicas do Rio de Janeiro desde 2010. Em 2015, ampliou sua atuação e passou também a ser criadora de conteúdo em seu canal no YouTube Mais Ciências, onde apresenta aulas, dicas e curiosidades de ciências.

Mais Ciências foi vencedor da Categoria EduTuber com mais de 100 mil inscritos Reprodução





Aprendi Lá

Categoria EduTuber com até 100 mil inscritos:

Canal idealizado pelo professor Wagner Dias com conteúdo destinado ao crescimento pessoal e profissional.





VOTAÇÃO POPULAR





Giscomgiz

Categoria EduTuber com mais de 100 mil inscritos:

Há 10 anos Gisleine Correa Bezerra leciona matemática buscando conectar os estudantes com a educação. Para colocar isso em prática, ela usa a sua metodologia com linguagem simples, direta, visual.

Giscomgiz foi vencedor da Categoria EduTuber com mais de 100 mil inscritos Reprodução





EscoladoFlow

Categoria EduTuber com até 100 mil inscritos:

De Brasília, o rapper AfroRagga já acumula uma extensa carreira profissional no hip-hop iniciada em 2003. É criador da metodologia da Escola do Flow, que tem o objetivo de impulsionar o profissionalismo e a musicalidade de quem quer viver o rap ou para rappers experientes que estão em busca de aprimorar os seus conhecimentos.