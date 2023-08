Veja quais são os erros mais comuns cometidos no Enem e como evitá-los

462

Os estudantes devem ficar atentos para não cometer erros que possam reduzir sua nota no Enem (foto: Freepik)

O Exame Nacional do Ensino Médio é a maior prova do país e tem como objetivo ser a principal porta de entrada dos estudantes para o ensino superior. Neste ano as provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro e estudantes de todo o Brasil estão se preparando para esse grande evento.

Para conquistar uma vaga na universidade por meio da nota do Enem é preciso ter em mente que, além de estudar os conteúdos cobrados pela prova, também é necessário entender como funciona a prova, para evitar erros comuns cometidos por muitos candidatos que acabam abaixando suas médias.

Maria Alice e Elisa Chiari, aprovadas em Medicina, foram alunas do Colégio e Pré-Vestibular Determinante (foto: Divulgação)

Pensando nisso, os professores do Colégio e Pré-Vestibular Determinante, instituição de ensino com mais aprovações em Belo Horizonte, separou os erros mais comuns cometidos no Enem com algumas dicas como evitá-los.

Os 4 erros mais comuns cometidos no Enem e como evitá-los

Milhões de estudantes se preparam intensamente para essa avaliação, mas, infelizmente, alguns erros comuns podem comprometer o desempenho dos candidatos. Veja a seguir os erros mais frequentes cometidos no Enem e como evitá-los para alcançar os melhores resultados.

1. Não ler o edital da prova

O edital do Enem é uma fonte valiosa de informações sobre a prova, com todos os detalhes sobre conteúdo, critérios de correção, datas importantes e outras regras. Muitos candidatos não leem o edital com atenção e acabam sem saber de informações relevantes. Assim, ler o edital é fundamental para conhecer o formato da prova e se preparar adequadamente.

2. Não estudar por provas anteriores

A falta de prática que se conquista fazendo provas anteriores é um erro comum entre muitos candidatos. Fazer simulados com exercícios dos anos anteriores ajuda a conhecer o estilo das questões, a administrar o tempo e a identificar quais matérias precisam de mais atenção.

3. Não saber administrar seu tempo

A boa gestão do tempo é essencial para fazer um bom resultado final. Muitos candidatos acabam não sabendo quais devem ser as prioridades e dedicam tempo excessivo para algumas questões e ficam sem tempo para outras. Uma boa alternativa para isso é praticar exercícios semelhantes aos cobrados, com controle de tempo.

4. Falta de preparo para a redação

A redação é uma das partes mais importantes e temidas do Enem. Muitos estudantes não dão a devida atenção a essa prova e não treinam sua escrita. Lembre-se que além de estar ligado com os temas e discussões da atualidade, é necessário conseguir desenvolver uma boa estrutura e argumentação.

Se prepare para o Enem com o Colégio e Pré-Vestibular Determinante

Camila Ferreira e Renato Ribeiro, diretores do Colégio e Pré-vestibular Determinante com alunos aprovados em Medicina (foto: Divulgação)

Uma boa preparação para o maior exame do país é o ponto crucial para que se evite erros durante a prova, abaixando a sua média final. Assim, para quem deseja ingressar em uma boa universidade através da nota do Enem, é necessário investir em uma educação de qualidade, com materiais didáticos atualizados e completos e professores qualificados.

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante já é reconhecido por Belo Horizonte como uma instituição de alto desempenho que se propõe a dar a melhor educação aos seus alunos, visando sempre suas individualidades e utilizando de uma educação humanizada.

Líder nos cursos mais concorridos, o colégio conquistou o 1º lugar de Minas no curso de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além disso, o Determinante alcançou o 1º lugar em medicina na Faculdade de Ciências Médicas de BH, nos últimos três anos.

Curioso para conhecer todas as possibilidades de ensino? Acesse o site e descubra mais sobre nossos programas educacionais.