Estudos: 5 dicas para escolher um bom curso preparatório para o Enem

462

Giulia, do time de atendimento do colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

O Exame Nacional do Ensino Médio 2023 acontece nos dias 5 e 12 de novembro e milhões de estudantes estão se preparando para a reta final dos estudos. Com menos de seis meses para a prova, é importante criar um plano de estudos prático, que consiga atender todas as dificuldades dos alunos.

Um bom cursinho preparatório é essencial para auxiliar no aprendizado, sanar dúvidas, diminuir as dificuldades e se preparar mentalmente para o exame mais importante do país. Cursos de um semestre podem ser uma boa pedida para quem está começando a estudar a partir do segundo semestre do ano.

Porém, atualmente existe uma gama de opções no mercado que oferecem diferentes abordagens de aprendizado. As inúmeras oportunidades podem deixar os alunos na dúvida e escolhendo aquele que pode não ser a melhor opção. Para isso, separamos 5 dicas para você não errar na hora de escolher um curso preparatório para o Enem.

5 dicas para escolher um bom curso preparatório para o Enem

1.Busque referências

A primeira dica é a mais simples. Buscar referências com familiares, amigos ou até mesmo pela internet. É importante saber das pessoas que usufruem desse tipo de serviço o que são os pontos fracos e fortes da instituição, assim fica mais fácil de entender se ela atenderá ou não a sua demanda.

2.Escolha a modalidade: presencial ou on-line

A escolha entre um cursinho presencial e um curso on-line é uma decisão pessoal, e cada opção tem seus prós e contras. Portanto, é fundamental refletir sobre suas preferências de aprendizado, disponibilidade de tempo e recursos, bem como a forma mais eficiente de alcançar seus objetivos no Enem.

Victoria, aluna do detonline.com.br ficou em 1º lugar em Sistemas da Informação na UFMG em 2023 (foto: Divulgação)

Busque por um curso preparatório como o Pré-Vestibular Determinante, que tem opção presencial e on-line e se propõe a entregar um alto desempenho em ambas modalidades. Assim, independente do escolhido, o aluno terá vantagem nos estudos.

3.Excelência acadêmica

Escolha uma instituição que disponha de um currículo robusto e diversificado, apoiado por um corpo docente capacitado e atualizado. Priorize os cursinhos, como o Determinante, que são reconhecidos por fomentarem um ambiente de aprendizado estimulante, empregando métodos pedagógicos inovadores e recursos tecnológicos.

4.Conheça o material didático

Átila Zanone, Diretor do Grupo Fibonacci e Renato Ribeiro, diretor do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

Uma parte importante do processo de preparação para o Enem e vestibulares é o material didático que será usado. Ele é que vai ser o maior apoio do aluno e auxiliá-lo para um plano de estudos efetivo. Opte sempre por instituições que priorizam e optam por materiais que tenham resultados visíveis, como por exemplo o material Fibonacci, mais atualizado e conceitualizado do país, usado pelo Pré Vestibular Determinante.

5.Fique de olho no índice de aprovação

Júlia, aprovada 1º lugar em medicina na UFMG entre os pré-vestibulares de Minas em 2023 e Pedro, aprovado em medicina na UFMG (foto: Divulgação)

Por último, mas não menos importante, verificar o índice de aprovação do curso é uma dica primordial para fazer uma boa escolha. Fique de olho em quantas aprovações a instituição tem nas universidades que você deseja entrar. Também vale avaliar a quantidade de alunos que passaram para cursos mais concorridos.

Por exemplo, o Pré-Vestibular Determinante já é reconhecido em BH e região pelo alto índice de aprovações. Durante seus dez anos, milhares de estudantes iniciaram a vida acadêmica através da preparação realizada pelo cursinho.

Estude em um pré-vestibular de alto desempenho

Os melhores professores e estrutura moderna no coração da Savassi (foto: Divulgação)

Por último, deixamos uma dica bônus para você que ainda não sabe qual cursinho escolher. Opte por aquele que tenha alto desempenho e que além de valorizar os resultados, valorize também as individualidades de cada um, com uma educação mais próxima e humanizada.

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante se destaca em BH por ser um cursinho que vai além dos resultados, ele prepara os alunos para o crescimento pessoal também, auxiliando nas dificuldades e cuidando da saúde mental. As inúmeras aprovações são o retorno de uma equipe qualificada, material didático completo e alunos preparados.

Venha também fazer parte dessa família! Acesse o site do Determinante e conheça nossos recursos educacionais.