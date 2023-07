Guia do estudante: tudo o que você precisa saber sobre o Enem 2023

462

Os alunos do Determinante, Pedro e Júlia, comemoram aprovação em Medicina na UFMG (foto: Agência Nicacio)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro deste ano. Os candidatos que tiveram sua inscrição confirmada devem comparecer ao local de prova com documento pessoal. Se você é um dos participantes, fique atento às datas, horários, formato das provas e saiba como se preparar para o exame.

Atualmente, o Enem é a principal porta de entrada no ensino superior do Brasil, viabilizando o acesso a instituições públicas e privadas, até mesmo fora do país, a partir da nota final da prova.

Entenda a importância do Enem 2023

Com o objetivo de avaliar anualmente o aprendizado dos alunos do ensino médio em todo o país, o Enem foi criado em 1998. Com esses resultados, o Ministério da Educação (MEC) passou a elaborar políticas para a melhoria do ensino brasileiro, visando dar mais oportunidades para os estudantes.

O primeiro modelo de prova do Enem foi utilizado entre 1998 e 2008 e contava com 63 questões aplicadas e uma redação dissertativa, que eram aplicadas em apenas um dia de prova. Apesar da primeira prova ter sido na década de 90, apenas a partir de 2004 o exame passou a servir como forma de ingresso em cursos superiores.

Quase na reta final, estudantes revisam conteúdo para o Enem (foto: Freepik)

Hoje, ele é um dos principais critérios de seleção para se ingressar em uma faculdade. O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Financiamento Estudantil (Fies) são políticas públicas que utilizam da nota do Enem para oferecer aos estudantes a oportunidade de entrar em uma faculdade.

Além disso, muitas instituições privadas também utilizam do resultado do Enem para a realização da matrícula, complementando ou substituindo o vestibular.

Como funcionam as provas do Enem 2023

Neste ano as provas do Enem serão distribuídas da seguinte forma:

5 de novembro: redação; 45 questões de linguagens e códigos; 45 questões de ciências humanas;

redação; 45 questões de linguagens e códigos; 45 questões de ciências humanas; 12 de novembro: 45 questões de ciências da natureza; 45 questões de matemática.

No primeiro dia, o horário de prova é das 13:30h até às 19h. Já no segundo dia, o tempo encurta um pouco e o horário fica das 13:30h às 18:30h. A abertura dos portões começa às 12h e vai até às 13h. É importante se programar bem para não se atrasar, pois o horário de fechamento dos portões não é flexível.

Lembre-se que é usado o fuso horário de Brasília.

As provas impressas são distribuídas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que prepara 5 tipos de provas diferentes, separadas pelas cores: amarelo, azul, cinza, branco e rosa. Vale lembrar que os exercícios são os mesmos, o que muda é a somente ordem das questões.

No dia e horário do exame, o candidato recebe do fiscal de prova o seu caderno de questões e o gabarito com o seu próprio nome impresso. Ele deve ser conferido antes de assinar.

Saiba o que você deve levar para o Enem 2023

Não dê bola fora na hora de fazer a prova que pode mudar seu futuro. Veja a seguir o que você não pode esquecer no dia do Enem:

documento original: Atenção! Só é permitido o documento original. Providencie o seu com antecedência;

Providencie o seu com antecedência; caneta esferográfica preta: ela deve ser fabricada com tubo transparente e conter tinta preta;

cartão de confirmação de inscrição;

caso você precise comprovar sua presença, leve também a Declaração de Comparecimento Enem impressa, para assinatura do coordenador local.

As alunas do Determinante, Marilia e Carolina, estudando para o Enem 2023 (foto: Agência Nicácio)

Saiba o que você não pode levar para o Enem 2023

É importante também saber o que não pode levar para o local de prova, já que o não cumprimento das orientações, pode resultar em eliminação do candidato. Então, anote aí:

caneta que não seja de material transparente;

lápis, borracha, lapiseira e corretivo;

livros e anotações;

boné, chapéu e gorro;

óculos escuros;

fone de ouvido;

Relógio;

dispositivos eletrônicos, como celulares, calculadoras e tablets;

armas de qualquer tipo.

O que estudar para o Enem 2023

Os conteúdos cobrados no Enem 2023 são abordados durante o ensino médio. A prova do Enem 2023 vai seguir a Matriz de Referência do Enem, que é a mesma desde 2009. A partir do Enem 2024, quando todas as escolas já estiverem se adequado ao Novo Ensino Médio, esta matriz deve ser atualizada.

A Matriz de Referência do Enem é um documento extenso e exige uma preparação com antecedência para a prova. Nossa dica é iniciar com um plano de estudo baseado nas informações da matriz.

Se prepare para o Enem 2023 com o Colégio e Pré Vestibular Determinante

Se você já está inscrito para a realização da prova do Enem 2023 é preciso se organizar e iniciar os estudos focados no exame. Para isso, o Colégio e Pré Vestibular dos primeiros lugares pode te ajudar a se preparar para os dias 5 e 12 de novembro. Assim, você terá uma maior oportunidade de ingressar no ensino superior com a nota do Enem.

Acesse o site do Colégio e Pré Vestibular Determinante e confira todas as alternativas de estudos disponíveis pela instituição.