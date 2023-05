Professor de matemática lista o conteúdo que mais cai no Enem

462

Alunos estudando na biblioteca da Escola e Pré-vestibular Determinante (foto: agência Nicácio)

Entre os professores e alunos é unanime a resposta que MATEMÁTICA é a disciplina mais difícil dos vestibulares e Enem. Para te ajudar nos estudos, o Renato Ribeiro, professor e diretor da escola e pré vestibular Determinante desenvolveu uma lista dos conteúdos de matemática mais cobrados no concurso do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A lista é baseada nas provas do ano de 2009 a 2022.

Conteúdo mais cobrado do Enem em Matemática e suas tecnologias

Uma das vantagens de ter conhecimento do conteúdo mais cobrado é a possibilidade de poder montar um plano de estudos por prioridade. Então, segue abaixo:

Geometria 22%

Escala, razão e proporção 14%

Aritmética 12%

Gráficos e tabelas 9%

Funções 9%

Porcentagem 8%

Estatística 8%

Probabilidade 5%

Equações elementares 4%

Análise combinatória 3%

Sequências 3%

Números inteiros e Trigonometria 3%

Renato Ribeiro, professor de matemática e diretor do grupo Determinante de Ensino com estudantes de Medicina (ex-alunos) (foto: agência Nicácio)

Datas de inscrição para o Enem 2023

Inscrições: 5 a 16 de junho

Provas: 5 e 12 de novembro

Divulgação do gabarito: 24 de novembro

Resultados: 16 de janeiro de 2024

Como será o Enem 2023?

O Enem 2023 será nos dias 05 e 15 de novembro. O exame é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado vai ser divulgado em janeiro de 2024 e será usado pelas faculdades e universidades para o ingresso do estudante na graduação.

Como na aplicação de 2022, o exame vai aceitar documentos digitais para a identificação do candidato e o ingresso no local de provas. Assim, você pode apresentar o e-Título, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o RG digital, mas desde que estejam nos aplicativos oficiais. Prints de tela ou imagens em PDF não serão aceitas.

Enem digital é cancelado

No dia 08 de março, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, informou estava cancelado a aplicação do Enem Digital no concurso de 2023. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Manuel Palácios justificou que cada vez menos pessoas se interessavam pela prova digital, já que o exame era nos dois formatos eram iguais, não resultando em nenhuma vantagem para o estudante.

Além do motivo acima, o Enem digital tem o custo de três vezes o valor por aluno em comparação a versão impressa.

Dicas de Estudo

Para te ajudar na organização dos estudos, preparamos algumas dicas para você criar um plano de estudos REAL.

Trace seu caminho na direção certa. - Não adianta correr na direção errada. É preciso caminhar na direção correta.

Distribua suas atividades fixas da semana

- Tempo de Trabalho - Trabalho (caso você trabalhe) - Atividade física - Igreja - Salão - Familiares/namoro

Coloque seu tempo de sono

- O processo de aprendizado depende do seu sono, ele tem que ser de qualidade e suficiente. Tente dormir de 6 à 8horas por noite

Primeiro o mais importe

- Focar nas disciplinas mais importantes do concurso. Por exemplo, Matemática e Redação são muito importantes no Enem.



i. Estude Matemática todos os dias ii. Defina o dia da semana que você irá escrever a redação. No mínimo 1 redaçãopor semana. iii. Priorize estudar pela resolução de questões

Distribua o restante das disciplinas

- Intercale as disciplinas de exatas, humanas e linguagens. - Não estude uma mesma disciplina mais de 1h30’ por dia. - Caso não consiga terminar o conteúdo no dia, deixe para o próximo dia que terá a disciplina. - Estude os conteúdos na ordem de recorrência no Enem. - Observe a lógica do aprendizado

Defina o dia que você realizará os simulados

- Tente colocar domingo à tarde. - Corrija todos os seus erros.

Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante

A instituição é referência em Belo Horizonte e está comemorando 10 anos de fundação. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.

Alunos Pedro e Júlia aprovados em Medicina na UFMG (foto: Divulgação)

A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos, como Medicina. No Sisu de 2023 ficou em 1ºna Medicina UFMG entre os pré-vestibulares de Minas Gerais, além do 1º lugar em medicina na Ciências Médicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acredita que em um mercado altamente competitivo estudar em uma Universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.

www.determinantebh.com.br