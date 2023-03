Conheça os 6 erros que irão fazer sua nota despencar no Enem de 2023

Júlia Gil, aluna do Colégio e Pré-vestibular Determinante, 2ª colocada Med UFMG 2023 (foto: Créditos: arquivo pessoal)





Ser aprovado no curso dos seus sonhos pode ser tornar uma grande pedra no sapato do estudante caso ele não faça o planejamento correto. Para você ter uma ideia, a nota de corte da UFMG para medicina em 2022 foi 811.06, que é de causar pavor aos estudantes na hora da escolha do curso.





Continuando com o exemplo da UFMG, a forma sem restrição (e ainda assim muito difícil) de ingresso no curso de Medicina é através do Sisu. Ainda existem outras formas como transferência de outras instituições, mas são pouquíssimas vagas. Então se você sonha em conquistar sua vaga na universidade, o início de tudo precisa ser o conhecimento da prova que você irá fazer.





Para te ajudar nos estudos preparando 6 passos que você NÃO deve fazer para ter sucesso no Enem. Por isso, leia com atenção cada tópico, reflita e, caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o Colégio e Pré-vestibular Determinante que iremos te ajudar a resolve-la.





1. Estudar SOMENTE Natureza e Matemática





Embora as provas de Natureza e Matemática tenham notas máximas maiores que as provas de Linguagens e Humanas, é um erro acreditar que somente essas notas te levarão para a Universidade.





Uma conta rápida: 900 em Matemática, 800 em Natureza, 600 em redação, 600 em Humanas e 600 em Linguagens, te darão 700 pontos de média geral.





Para os cursos mais concorridos, como medicina, é uma nota baixa.





2. Tenta estudar todos os conteúdos da mesma forma





O conteúdo cobrado na prova do Enem é enorme, em todas as disciplinas. Porém, algumas matérias são mais recorrentes e merecem mais atenção.





Tentar estudar tudo de tudo, não garante que um candidato chegue preparado na prova... Talvez ele não tenha tido tempo de aprender bem o que será mais cobrado, por ter se dedicado muito a conteúdos que raramente estão lá.





O Enem exige estratégia do início ao fim!





3. Não saber quais provas valem mais





As cinco provas do Enem não valem o mesmo. Embora todas sejam importantes na conquista de uma vaga na universidade, saber qual é a ordem de valor, em cada dia de prova, define a melhor estratégia de prova para fazer o conhecimento gerar mais pontos.





Exemplo: em 2021, 30 acertos em Natureza, gerou uma nota média de 677,60. Já em Matemática, para os mesmos 30 acertos, a média foi de 758,50. Uma diferença de 80,9 pontos!









4. Responder à prova na ordem das questões





O Enem NÃO é uma prova convencional, em que 1 acerto equivale a 1 ponto. O jogo do Enem é outro... a prova é corrigida por TRI.





Isso significa que os acertos e os erros de um candidato importam para o cálculo da nota final.





Por isso, é importante responder às questões não na ordem que aparecem, mas sim seguindo a ordem de dificuldade: primeiro as fáceis, depois as médias e, por fim, as difíceis.





Ter coerência pedagógica é fundamental.





5. Não saber que o Enem se comporta como uma prova de concurso





O que parece ser uma informação banal, complicou a vida de milhares de candidatos no Enem 2022. E você percebe isso, por exemplo, quando abre a prova do segundo dia do último Enem.





O que a maioria não sabe (e por isso se desestabiliza emocionalmente durante a prova) é que em um concurso duas coisas importam: o quanto você conseguiu de pontuação e a dificuldade da prova.









6. Não ter estratégia para escrever a redação





A redação é a prova mais importante do Enem. É a única que vale 1000! Deixar a escrita da redação para o final da prova não é uma boa estratégia. Primeiro o mais importante.





Mas também gastar muito tempo com ela pode comprometer a prova de Humanas e Linguagens. Treinar a estratégia de prova certa para o 1º dia do Enem é fundamental.





Comece o treino AGORA nos simulados!





A especialista e diretora de ensino, Camila Ferreira fala como você deve iniciar o planejamento dos estudos





Alcançar a aprovação no curso dos seus sonhos pode ser mais fácil do que você pensa. O bom desempenho no vestibular passa por manter uma rotina de estudos organizada e bem definida. E a boa notícia é que até as pessoas que não são rotineiras podem aprender a sistematizar um cronograma das atividades a serem realizadas. Existem várias técnicas e dicas que podem ajudar na organização dos estudos e a manter o seu foco.





Camila Ferreira, diretora de ensino do colégio Determinante e especialista em plano de estudos (foto: Créditos: arquivo pessoa)





De acordo com a Diretora de Ensino do Colégio e Pré-vestibular Determinante, Camila Ferreira “sem organização é impossível chegar onde você quer”. Ter seus objetivos claros, torna a caminhada dos estudos mais fácil e leve.





Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante





Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Créditos: divulgação)





A instituição é referência em BH e está comemorando em 10 anos da sua fundação em 2023. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.

A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos, como Medicina. No Sisu de 2023 ficou em 1º na UFMG da Minas Gerais entre os pré-vestibulares no curso de medicina, além do 1º lugar em medicina na Ciências Médicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acreditar que em um mercado altamente competitivo estudar em uma Universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.