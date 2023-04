5 passos para responder uma questão corretamente no Enem

Camila com alunos aprovados em medicina na UFMG (foto: Créditos: arquivo pessoal)





Você pode até não dominar um conteúdo, mas saber como resolver uma questão de forma certa aumenta muito a sua chance de acerto. Lembrando que é muito importante você desenvolver sua capacidade de entender o que está escrito na questão. Então fique ATENTO, sempre!





De acordo com a Diretora de Ensino do Colégio e Pré-vestibular Determinante “para conquistar sua vaga na universidade não depende somente de conteúdo. Você precisa dar atenção a tudo que possa contribuir para aumentar a sua nota”, reforçando que para se ter sucesso nos vestibulares é importante usar estratégia, tendo clareza aonde você quer estar no futuro. Lembrando que pequenos erros podem te tirar do jogo, principalmente quando o curso desejado é concorrido, como a Medicina.

Aprenda a responder as questões do ENEM corretamente





A boa notícia é que você ainda tem tempo de estudar com técnica e estratégia. Nesse artigo vamos te ajudar a entender como responder uma questão corretamente no Enem.





A primeira coisa é conhecer as partes de uma questão (veja a imagem abaixo):





Vamos para os próximas passos!





Comece a leitura pelo comando: nele você encontrará qual é a operação mental que a questão espera de você. IMPORTANTE: pode ser mais de uma operação mental. Vá para o suporte, que pode ser um texto, uma imagem, uma charge, uma tabela: mas leia primeiro a fonte! Nela você já saberá quem está falando e poder ter a ideia do que está sendo dito. Entendido o emissor, faça a leitura do texto-base, buscando relacionar a leitura com o comando. Só leia as alternativas depois de compreender o que a questão espera de você. Tenha cuidado com os distratores!

É muito comum que existam alternativas corretas, mas que não respondem ao comando da questão.





A especialista e diretora de ensino, Camila Ferreira fala como você deve iniciar o planejamento dos estudos





Alcançar a aprovação no curso dos seus sonhos pode ser mais fácil do que você pensa. O bom desempenho no vestibular passa por manter uma rotina de estudos organizada e bem definida. E a boa notícia é que até as pessoas que não são rotineiras podem aprender a sistematizar um cronograma das atividades a serem realizadas. Existem várias técnicas e dicas que podem ajudar na organização dos estudos e a manter o seu foco.





Camila Ferreira, diretora de ensino do colégio Determinante e especialista em plano de estudos (foto: Créditos: arquivo pessoal)





De acordo com a Diretora de Ensino do Colégio e Pré-vestibular Determinante, Camila Ferreira “sem organização é impossível chegar onde você quer”. Ter seus objetivos claros, torna a caminhada dos estudos mais fácil e leve.





Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante

Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Créditos: divulgação)





A instituição é referência em Belo Horizonte e está comemorando 10 anos de fundação. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.





A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos, como Medicina. No Sisu de 2023 ficou em 1º na Medicina UFMG entre os pré-vestibulares de Minas Gerais, além do 1º lugar em medicina na Ciências Médicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acredita que em um mercado altamente competitivo estudar em uma Universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.