Portais e Aplicativos que irão te ajudar a ser aprovado no Enem

Victoria, aluna aprovada em 1º Lugar na UFMG estudou via a plataforma Detonline (foto: arquivo pessoal)

A pandemia trouxe um componente obrigatório para a sala de aula e o ensino em geral: grande uso de tecnologias educacionais. Essa conversão digital começou quando a prefeitura de Belo Horizonte (ou de sua cidade) decretou o lockdown (encerramento das atividades presenciais). Com essa mudança forçada, o uso da tecnologia se tornou essencial nos colégios, pré-vestibulares e na sua casa impulsionando as atividades digitais no processo de aprendizado, principalmente com o uso Portais e Apps (aplicativos para uso via celular ou navegador).

Quando falamos em APP (aplicativos) ou Portais, logo vem à mente uma ideia

relacionada à tecnologia e inovação. Por outro lado, toda essa criatividade também tem a ver com responsabilidade, o que significa apresentar um impacto positivo na sociedade, especialmente em uma das áreas mais sensíveis: a educação. Vamos apresentar agora uma lista de cinco Portais e Aplicativos com soluções inovadoras de educação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que transformam positivamente todos os anos o aprendizado de milhões de brasileiros, confira:

DET ONLINE – www.detonline.com.br

Sobre o Detonline (www.detonline.com.br): plataforma digital de aulas ao vivo e

gravadas que oferece cursos baseado em aprendizagem adaptativa, com estudo

personalizado e individual, o melhor corpo docente de Minas Gerais, tira dúvidas ao vivo, biblioteca completa, simulados inéditos e banco de questões, foco no alto desempenho e uso de metodologia de Ensino Det. Tudo para potencializar o ensino e garantir o sucesso do seu aluno no Enem e Vestibulares mais difíceis por todo o país.

Larissa, estudante de medicina na UFSJ (foto: arquivo pessoal)

O Detonline também oferece um exclusivo APP de monitoria para tirar dúvidas, onde o aluno pode enviar questões 24h e 7 dias por semana por vídeo, foto ou áudio. Além de aulas ao vivo via google Meet (com interação aluno professor), lista de exercícios semanais, plano de estudos com os próprios fundadores da plataforma e muito mais.

App Stift – www.stift.com.br

Aplicativo desenvolvido na cidade de Florianópolis para ajudar o estudante do ensino médio e pré-vestibular tirar dúvidas do dia a dia. No App da Stift, você pode enviar dúvidas em qualquer momento, dia da semana ou hora do dia através do aplicativo de celular.

Professor Flávio do Detonline e o aplicativo para dúvidas (foto: arquivo pessoal)

Todas as operações de dúvidas enviadas para o aplicativo são respondidas por

professores via vídeo, texto e imagens. A empresa já oferece suporte para todas as disciplinas.

Imaginie – www.imaginie.com.br

Plataforma de Ensino que oferece solução completa para correção de redação,

simulados, curso de redação e banco de exercícios. A Imaginie já ajudou mais de 3.535.842 alunos a conquistarem seus objetivos, como a aprovação nos vestibulares.

Portal do aluno (foto: internet)

Além oferece os serviços para os alunos no B2C (varejo) a empresa também oferece serviços B2B (para empresas). Atualmente atendem mais de 800 instituições de Ensino no Brasil.

Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante

A instituição é referência em Belo Horizonte e está comemorando 10 anos de fundação. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.

Alunos Pedro e Júlia aprovados em Medicina na UFMG (foto: divulgação)

A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos, como Medicina. No Sisu de 2023 ficou em 1º na Medicina UFMG entre os pré-vestibulares de Minas Gerais, além do 1º lugar em medicina na Ciências Médicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acredita que em um mercado altamente competitivo estudar em uma Universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.

www.determinantebh.com.br