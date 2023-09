Falso emprego: mãe e filha são suspeitas de dar golpes em BH

432

Polícia Civil apreendeu diversos documentos, celulares e computadores que auxiliarão na continuidade das apurações (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quarta-feira (20/9) que duas mulheres, mãe e filha, são suspeitas de envolvimento no golpe do falso emprego na Região Central de Belo Horizonte. Elas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos e, depois, liberadas. A prática criminosa é qualificada como estelionato.





No local, os interessados passavam por entrevistas e exames com funcionários, mas acabavam recebendo a informação de que a qualificação profissional apresentada era insuficiente, não sendo possível obter uma oportunidade de trabalho.

Por outro lado, a empresa oferecia cursos de aperfeiçoamento a preços variados, com a condição de que, apenas após a conclusão desses treinamentos, as vítimas poderiam ser empregadas. No entanto, nunca houve, de fato, vagas de trabalho à disposição.

Na suposta empresa, a polícia apreendeu diversos documentos, celulares e computadores que auxiliarão na continuidade das apurações. Além da mãe e filha, duas vítimas e funcionários foram levados à delegacia para prestar depoimento. Ainda não há informações sobre número estimado de vítimas.