Homem é morto a pedradas em quintal de centro de umbanda

Corpo foi encontrado no quintal da casa de número 251 da Rua Antônio Dias Quintão (foto: Google maps)

A Polícia Civil não tem pistas da autoria do assassinato de Nivaldo Brasil da Silva, de 46 anos, encontrado morto, a pedradas, nos fundos de um centro de umbanda, localizado à Rua Antônio Dias Quintão, no Bairro Rosana, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O chamado foi feito para a Polícia Militar, por volta de 22h dessa terça-feira (26/9). O corpo apresentava ferimentos na cabeça, e tornozelo esquerdo. Uma pedra suja de sangue foi encontrada ao lado do corpo.

A pessoa que encontrou o corpo contou aos policiais militares, que estava chegando na casa, por volta de 22h, quando percebeu a vítima em decúbito dorsal (de bruços), caído no quintal. Ao aproximar-se percebeu o sangue e entrou em contato com a PM. A vítima morava na parte de baixo da casa há quatro meses.Depois de um levantamento na ficha criminal de Nivaldo, descobriu-se que ele já tinha sido preso, por estupro. Testemunhas residentes nas imediações contaram, ainda, que Nivaldo tinha tentado aliciar crianças na região.Foram encontradas câmeras de segurança no centro de umbanda e as imagens serão analisadas pela Polícia Civil, para tentar descobrir o autor do crime e também chegar à motivação.