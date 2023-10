Jornada Solidária se junta à Feira Manas em evento de moda sustentável

432

Evento é oportunidade única já que, neste ano, a Jornada Solidária não fará bazar. (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

Mais uma edição da feira Segunda Mana acontece no sábado (7/10). O evento é uma idealização das sócias Rebeca Azevedo, Thayane Lasmar, Deborah Cordeiro e Silvia Yamaguchi e, este ano, conta com a participação da Jornada Solidária, programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas. Devido às chuvas fortes que aconteceram na madrugada desta sexta-feira (6/10), a feira foi transferida para outro local e, agora, acontecerá das 10h às 17h, no Espaço 104 Cultural, na Praça Rui Barbosa, no Hipercentro de BH. O novo local é totalmente à prova de chuva , com ar condicionado e com uma infraestrutura muito maior.









A Jornada Solidária estará presente com duas araras de roupas de festa, novas, de coleções passadas das melhores marcas de Minas como Bárbara Bela, Printing, Vivaz, Alphorria, Kalandra, Coven, entre outras de coleções passadas e com preços especiais. É uma oportunidade única, já que o programa social dos Diários Associados em Minas não fará bazar este ano. Todo o lucro das vendas é revertido em doações para projetos sociais.

Entre os produtos disponibilizados na feira estão òculos diferentes e estilosos, artigos esportivos, sabonetes artesanais, difusores, laços infantis, bordados à mão, semi jóias, acessórios em Crochê e óleos essenciais Do Terra. Entre mais de expositores estarão Butic Bardot, Coisas de Maluka, WishList, Xodó Brechó, XRU, Hazô com a Lupa, Desapegos da Sara, Mix N Match, Maisis, Única, DesaPeguei, MClara Ateliê, Madame Sophie Brechó, Meu Avesso Brechó, Conceito Cigana, Consultoria de Imagem, Muito Mais que Brechó, Estilo B Brecho, Croches, Perfetto saboaria e Artesanato em Crochê.









Para diversão dos convidados, os Djs Andreia Around, Xereu e Ricky ficarão responsáveis pela música. O bar funcionará durante todo o evento com drinques especiais, cerveja gelada, bebidas não alcoólicas e um menu especial de Finger Food desenvolvido pelo Chefe Adilson do Eleven Rooftop especialmente para o evento além de um Menu Brunch oferecido na parte da manhã até começo da tarde.

O que é a Jornada Solidária?

O primeiro programa de responsabilidade social de uma empresa privada no país nasceu em 1964, época em que só existia a Legião Brasileira de Assistência (LBA), programa social fundado em 1942, pela primeira dama Darcy Vargas.





A campanha Jornada Solidária é dos Diários Associados em Minas, que tem em seu guarda-chuva as empresas: Estado de Minas, Uai, TV Alterosa, Aqui, Associados.com, rádio 96,5 FM, trabalhou durante décadas com objetivo de proporcionar um Natal digno para crianças carentes de 0 a 12 anos, atendidas em diversas instituições de Belo Horizonte e Região Metropolitana, na época era chamada Jornada pelo Natal do Menor. Chegou a atender mais 300 instituições por ano, beneficiando mais de 60 mil crianças anualmente.





Em 2005, passou por ampla reformulação, passou a se chamar Jornada Solidária Estado de Minas e a atender creches com crianças de 0 a 6 anos, focando em reformas patrimoniais (reforma e ampliação quando há possibilidade), fornecimento de mobiliário, equipamentos eletroeletrônicos e pedagógicos para as instituições, e atendimento psicológico para as crianças visando proporcionar uma melhor qualidade de vida e maiores condições de ensino e aprendizado. Quando a instituição fica pronta, ela sai do programa e outra creche é colocada no lugar para receber as melhorias.





A Jornada Solidária Estado de Minas já atendeu mais de 10 mil instituições, alcançando mais de 2.5 milhões de crianças. Até 2021, foram reinauguradas 38 creches e outras 12 foram beneficiadas, todas de Belo Horizonte, com mais de 5 mil crianças atendidas.





A verba para investimento nas creches é levantada por meio de ações e eventos promovidos pela Jornada Solidária. Toda a verba arrecadada é destinada às obras do programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas.