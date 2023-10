Construção de nova linha do metrô deve desapropriar 250 famílias em BH

432

Previsão é que as obras de implantação de nova linha comecem após o período chuvoso de 2024 (foto: Jair Amaral / EM / D.A Press) Duzentas e cinquenta famílias que moram em bairros próximos ao trajeto da nova linha do metrô deverão sair de suas casas. A maior parte dos imóveis que deverão ser desapropriados está nos bairros Gameleira, Nova Gameleira, Nova Cintra, Betânia, Vista Alegre e Barreiro.

Conforme a empresa Metrô BH, que administra o serviço desde março deste ano, as edificações que serão removidas foram construídas “por meio de invasão”. A instituição informou que as ações para liberação das áreas seguirão as resoluções do Conselho Municipal de Habitação da capital.









A previsão é que as obras de implantação comecem após o período chuvoso de 2024, ou seja, depois do mês de maio. A expectativa é que a nova linha atenda cerca de 90 bairros e beneficie aproximadamente 270 mil usuários. O novo traçado terá sete estações: Nova Suíça, Amazonas, Salgado Filho, Vista Alegre, Ferrugem, M. Vallourec e Barreiro.

Revitalização

Além da construção da nova linha, as estações do metrô que já existem vão passar por processo de reforma e modernização. De acordo com a administração do serviço, as intervenções devem começar em dezembro deste ano.





As intervenções envolvem reformas de estações, compra de novos trens equipados com ar-condicionado e diversas atualizações tecnológicas de sistemas, como os de controle e segurança dos trens, via permanente, iluminação e hidráulico. Estão previstos, também, banheiros com acessibilidade em todas as estações. Para isso, foi feito um investimento de R$ 3,9 bilhões.