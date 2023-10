Feriadão multiplica tráfego e riscos nas estradas de MG

432

Vista aérea do Anel Rodoviário de Belo Horizonte: concessionárias e PRF apostam em tráfego intenso na BR-040 e na BR-381 (foto: @estev4m/Esp. Em/D.A press - 18/8/23)



Quem pretende viajar por Minas Gerais ou deixar o estado no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado amanhã, deverá encontrar estradas mais cheias. Se o tráfego pode complicar a vida dos viajantes, a meteorologia não promete grandes sustos, já que não há previsão de chuvas intensas no estado nem nos principais destinos dos mineiros.



Concessionárias que administram as rodovias para os principais destinos estimam aumento de fluxo já a partir de hoje. É o caso da Via 040, responsável pela BR-040, que estima uma elevação de 16% no tráfego em comparação com os dias normais. Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas, a concessionária informa que vai reforçar o quadro de equipes e de viaturas, e não fará interdições para obras nos horários de tráfego mais intenso. Além disso, reforça qualquer obra programada que possa interditar a rodovia é paralisada em período de feriado prolongado.





O especialista em Medicina do Tráfego e diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfego (Ammetra), Alysson Coimbra, elenca os trechos que devem despertar maior atenção dos motoristas. A BR-040 é um deles. “Houve aumento do número de acidentes, fazendo dela uma das mais perigosas do estado.” O principal trecho de atenção é na saída para o Rio de Janeiro. “É uma área de grande fluxo de veículos e a maioria dos acidentes acontecem por desrespeito à circulação, ou seja, ultrapassagem proibida e excesso de velocidade.” Além disso, há engavetamentos quando o motorista não guarda a distância de segurança do veículo que está à frente.





Outro ponto destacado por Coimbra é a saída para São Paulo na BR-381. “No local, houve vários acidentes recentes por engavetamento e falha mecânica de veículos de grande porte. O principal trecho é a Serra de Igarapé, onde ocorreu o acidente envolvendo o ônibus com torcedores do Corinthians (em agosto).”





Ele também lembra de um acidente no sábado (7/10), que provocou um engavetamento com morte de dois ocupantes. “A rodovia tem um tráfego intenso de veículos de grande porte com problemas de manutenção. Isso, associado ao fator humano, como excesso de velocidade e desrespeito às normas, faz com que os acidentes sejam ainda mais graves.”





O especialista alerta que neste trecho há ainda obras de recapeamento, fazendo com que as pistas deixem de ser duplas e passem a ser simples. O último trecho mencionado por ele é também na BR-381, nas saídas para Vitória e Bahia, não concedido à iniciativa privada.





“O trevo de Ravena é o principal gargalo da BR-381. O trecho é de grande circulação de veículos pesados e não duplicado e, por isso, quando o motorista vê uma possibilidade de ultrapassar, mesmo sendo proibido, ele ultrapassa. É quando ocorrem as colisões frontais, a modalidade de acidente que mais mata no trânsito.”





Coimbra observa que apesar de as rodovias estaduais estarem em pior estado de conservação, o fluxo dentro de Minas é menor porque no feriado prolongado as pessoas preferem viajar para outros estados. “Por isso, o número de acidentes na malha estadual é menor, não é o fluxo padrão do motorista.”

Velocidade e desatenção

Fatores relacionados à desatenção e excesso de velocidade são as principais causas de acidentes nas rodovias federais brasileiras. Um estudo da Ammetra revelou que a cada 10 mortes ocorridas nos quatro primeiros meses do ano, quatro tiveram como causas a falta de atenção e o excesso de velocidade. “É esse cenário de imprudência e desatenção que o motorista deve ter em mente quando sair de casa para viajar neste feriado prolongado. É preciso redobrar os cuidados para ter uma viagem tranquila e segura”, diz Coimbra. O especialista recomenda que só pegue a estrada quem estiver descansado e com o sono em dia.