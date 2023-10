Calor ou chuva? Como fica o tempo no feriado de Nossa Senhora Aparecida

432

A previsão para BH é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas no fim de semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

Os motoristas que pretendem pegar a estrada no feriado de Nossa Senhora Aparecida, além da atenção nas rodovias, devem se preparar para dias de sol e calor, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, nos destinos preferidos dos mineiros: os litorais do Rio de Janeiro, Espírito Santo e da Bahia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apenas quem escolher o litoral paulista e o Santuário de Aparecida, no interior do estado, pode enfrentar chuva mais prolongada.

O meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo, afirma que para esses locais, há previsão de chuvas a partir de sexta-feira (13/10). “Já quem escolheu curtir o feriado prolongado nos litorais do Rio, Espírito Santo e Bahia vai encontrar céu parcialmente nublado, com previsão de chuva apenas no domingo.”



Quem preferiu não viajar e vai passar o feriado em Belo Horizonte também vai poder aproveitar dias de calor com possibilidade de chuvas isoladas ao longo do fim de semana.





Na quinta-feira (12/10), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. A mínima deve ser de 17°C e a máxima de 33 °C. A sexta-feira (13/10) será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas. Os termômetros ficam entre 17°C e 35 °C. No sábado (14/10) e no domingo (15/10), a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. A mínima deve ser de 18°C e a máxima de 30 °C.





Em Minas, há previsão de pancadas de chuva apenas para as regiões do Triângulo, Sul, Oeste e Zona da Mata. Nas outras áreas não deve chover e o calor vai predominar. O meteorologista destaca que no Norte de Minas, além do calor há previsão de baixa umidade do ar, que deve ficar em torno de 20% à tarde, durante todo o feriado. As mínimas ficam entre 12°C e 13°C na região Sul, enquanto a máxima deve ser de 40°C no Norte.