COVID-19: BH retoma aplicação de 2ª dose em crianças de 3 e 4 anos

Imunizantes serão distribuídos em nove centros de saúde do município (foto: PBH / Divulgação) A aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac em crianças de 3 e 4 anos foi retomada em Belo Horizonte. Os imunizantes contra a COVID-19 estarão disponíveis a partir de sexta-feira (20/1).





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), após orientações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) , as doses estarão disponíveis, exclusivamente, para aplicação da segunda dose. Assim, os imunizantes serão distribuídos em nove centros de saúde do município.









Podem receber a dose as crianças de 3 e 4 anos completos e que já foram vacinadas com a primeira dose de CoronaVac. O público infantil deve comparecer aos postos junto aos pais ou responsáveis legais e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação devidamente preenchido e assinado.

Doses insuficientes

Ainda conforme a administração municipal, o quantitativo de doses recebidas não é suficiente para retomar a aplicação da primeira dose para crianças de 3 e 4 anos. “É importante reforçar que as vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, que as encaminha aos estados que, por sua vez, repassam as doses aos municípios”, explicou a PBH por meio de nota.