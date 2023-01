Minas: doses de vacina infantil contra COVID começam a ser distribuídas

A distribuição dos lotes será destinada para a imunização de crianças de 3 e 4 anos , que já começaram o esquema de vacinação. “Elas devem receber duas doses, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda”, esclarece a pasta.

Assim que os imunizantes são entregues, o Estado faz o planejamento e a distribuição imediata do quantitativo para as Unidades Regionais de Saúde, que, posteriormente, repassam aos municípios, de acordo com os quantitativos solicitados.