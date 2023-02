Minas Gerais recebe 32.400 doses da vacina polivalente contra COVID-19

A bivalente funciona como se duas vacinas fossem aplicadas ao mesmo tempo, e é a principal aposta das autoridades de saúde para proteger os grupos expostos a maior risco. (foto: SES/Divulgação)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) informou que recebeu, nessa terça-feira (7/2), 32.400 doses da vacina Pfizer bivalente contra as novas variantes da COVID-19. O lote é o primeiro da campanha de vacinação, cuja nova etapa, em 27 de fevereiro, prevê mais uma dose do imunizante para grupos prioritários.









“A vacina bivalente inclui RNA que codifica a proteína ‘spike’ da cepa original de SARS-CoV-2 e da Ômicron e variantes BA.4 e BA.5”, explica a coordenadora Estadual do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Gusmão.

As doses serão armazenadas na central da Rede de Frio, em Belo Horizonte, e a distribuição aos municípios será feita no fim do mês, segundo a secretaria.





A distribuição das vacinas segue orientação do Ministério da Saúde através da Nota Técnica nº 1/2023. Serão contemplados, no primeiro momento, os grupos prioritários, em cinco fases:

Fase 1: pessoas com 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente.





Para receber o novo imunizante, a pessoa deve ter tomado ao menos duas doses da vacina monovalente (a mais comum), ter mais de 12 anos e pertencer a algum desses grupos. A aplicação é de responsabilidade dos municípios.

