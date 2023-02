Carnaval sem perrengue: dicas de segurança viralizam nas redes sociais

Uma das dicas da thread que viralizou diz respeito à ferramenta de 'tempo de uso' (foto: Reprodução/Twitter) O Carnaval chegou, e junto com ele, diversas dicas para aproveitar a folia sem danos. No Twitter, por exemplo, uma sequência de cuidados viralizou depois que um usuário compartilhou algumas ações para se precaver de furtos.





No post, o internauta se define como uma pessoa “megaparanóica com assalto” e, por isso, resolveu levar dicas úteis para quem vai curtir a folia no meio do povo. As informações ultrapassaram as 100 mil curtidas e renderam muitos elogios.









Outra sugestão é reduzir o limite de compras do cartão, além de riscar os códigos de segurança, impedindo qualquer movimentação online. Para não correr o risco de esquecer os dados quando precisar, a solução é deixar tudo anotado em casa.





Para se livrar de golpes e clonagem de WhatsApp, a dica compartilhada pelo internauta é ativar o PIN do chip e mudar a senha dele. O PIN é um número de identificação pessoal que, quando ativado, protege o chip de usos indevidos. Assim, mesmo se ele for retirado do seu celular, não poderá ser conectado em outro aparelho sem a senha.





Confira todas as dicas: