Vídeo: veja o momento em que o cantor Péricles é assaltado

Land Rover Discovery é encontrada sem peças (foto: Divulgação/PM)





O cantor Péricles sofreu um assalto na noite da última quinta-feira (16/02), na frente de sua esposa e filha. Os ladrões levaram sua Land Rover Discover, avaliada em R$300 mil, além de documentos e roupas que estavam no veículo. O crime aconteceu em frente de uma casa, na Vila Camilópolis, Grande São Paulo.





Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o sambista está entrando no veículo com sua família e é abordado por dois homens armados. Apesar do susto ninguém saiu ferido.





De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o cantor de 53 anos e a esposa, de 43, foram à delegacia informando que saíam da casa de um familiar quando foram surpreendidos por pelo menos dois homens, um deles armado, que anunciaram o assalto.





O homem armado, de acordo com a secretaria, subtraiu os pertences e fugiu no carro das vítimas. Já o segundo autor permaneceu dentro de um veículo Fiat Uno dando cobertura.





O caso foi registrado pelo 2º DP de Santo André e é investigado.





Várias pessoas, anônimas e famosas, mandaram mensagens de apoio ao cantor nas redes sociais, mas ele não se pronunciou sobre o caso até o momento.





O carro foi encontrado desmontando, praticamente sem peças, na manhã desta sexta-feira (17/02) na Zona Leste da capital paulista. A polícia segue investigando o crime.