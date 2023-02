Cidades históricas de Minas Gerais têm atrações para o carnaval infantil

O Máquina de Brincar Carnavalzim, de Mariana, faz parte da diversificada programação infantil na praça Gomes de Freire (foto: Divulgação/Luciano Almeida)

Mariana

Ouro Preto



Tiradentes

O Carna Kids Friduchita vai levar público mirim mais de 50 personagens (foto: Reprodução/ Friduchita Arte e Eventos)

O carnaval nas cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, na Região Central de Minas Gerais e Tiradentes, no Campo das Vertentes, tem programação para a folia das crianças.Espaços com diversas atividades artísticas, recreativas e culturais foram reservados para os pequenos foliões e prometem agitar os dias do carnaval 2023.Blocos como a Bandalheira Mirim e Zé Pereira do Club dos Lacaios Mirim, em Ouro Preto, Carna Kids Friduchita, em Tiradentes e o Máquina de Brincar, da Lunática/Ateliê Brincante, em Mariana, já entraram no gosto da criançada e fazem parte do calendário festivo deste carnaval.Leia mais: Carnaval de BH: veja o que abre e o que fecha durante os dias de folia A primeira vila, cidade e capital do estado de Minas Gerais reservou um espaço para as crianças nos dias de carnaval. A praça Gomes de Freire, praça do Jardim, terá uma programação diversificada todos os dias. O abre alas infantil vai contar com a "Matinê da Yasmim" da cantora, atriz Yasmim Melo.O show será nesta sexta-feira (17/2) às 19h. No sábado, (18/2) a diversão começa às 13h e vai até às 15h com o "Máquina de Brincar Carnavalzim" com as mais divertidas brincadeiras, oficinas de enfeites de carnaval e contação de histórias."Montamos uma programação divertida e atrativa para toda meninada e toda família se divertir no carnaval. Vai ter um bailinho de carnaval e a participação do Boi da Manta, conta a produtora do Máquina de Brincar, Débora Santos Guimarães.A intervenção lúdica que passeia pela memória circense do grupo Circovolante vai marcar presença na terça-feira (21/02) com o bem-humorado "Samba no pé de Moleque.O produtor cultural e coordenador da trupe, Xisto Simões, conta que o Samba no pé de Moleque é um cortejo circense que canta músicas de circo, cirandas, músicas mineiras e músicas brasileiras ao som do carnaval.Serão ao todo oito músicos instrumentais e dois músicos e cantores que apresentarão durante o cortejo a arte da palhaçaria como o malabares e a pirofagia."É um cortejo que será apresentado nos jardins da praça. Esse ano vamos abarcar o público infantil. Estamos com boas expectativas, a interação pela internet está sendo muito boa. No Instagram estamos disponibilizando possibilidades de fantasia".Na antiga Vila Rica, a folia infantil começa, às 13h30 do sábado (18/2) com o Carnaval Infantil na praça Tiradentes e terá dobradinha na segunda-feira (20/2).Com 156 anos da mais antiga agremiação do país, o tradicional Zé Pereira do Club dos Lacaios apresenta no Domingo (19/2), na Praça Tiradentes, às 14h30 a versão infantil Bloco Zé Pereira do Club dos Lacaios Mirim.Também antigo na cidade histórica, a BAFO (Bandalheira Folclórica Ouro-pretana) ou Bandalheira, criada em 1972, vai levar alegria e irreverência para as ladeiras da cidade com a formação de foliões mirins.O Bandalheira Mirim vai sair na segunda-feira (20/02) da Praça Tiradentes, às 15h.Na antiga Vila de São José, a diversão para as crianças de todas as idades ficará por conta Carna Kids Friduchita que vai acontecer no domingo (19/2), às 14h, no centro histórico de Tiradentes.A pedagoga e criadora do evento, Marcela Paiva, conta que o espetáculo com duração de duas horas com mais 50 personagens que vão levar brincadeiras, pintura facial, jogos e apresentação musical.A produtora acredita que a promoção do carnaval para as crianças dá a possibilidade de manter a tradição ao mesmo tempo em que traz alegria à família."A friduchita anima o carnaval de Tiradentes há sete anos e neste ano vamos levar o verdadeiro valor da infância onde toda a família pode se transportar para esse universo, teremos personagens que perpassam na memória das crianças".O secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Sérvulo Martias, conta que o carnaval de Tiradentes teve início nessa quinta-feira (16/2) com o cortejo mirim conhecido como Folia Kids."O carro abre alas do carnaval de Tiradentes é o cortejo mirim. O evento tem o intuito de levar as festividades carnavalescas para as crianças para que elas conheçam a importância e o valor desta tradição na cultura do Brasil e do mundo".