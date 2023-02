Carnaval 2023: mais de 2 mil policiais vão fiscalizar rodovias em Minas

Ação da PRF e da PMMG vai contar com mais de 2 mil agentes (foto: Divulgação/ PRF)

A Operação Carnaval 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMrV), teve início à 0h desta sexta-feita (17/2) e seguirá até o fim do carnaval, às 23h59 da Quarta-feira de Cinzas (22/2). A equipe mineira tem mais de 2 mil policiais e contará com reforço de 12 agentes vindos de Brasília- Distrito Federal.

A ideia é reforçar a fiscalização das rodovias com atenção em relação às infrações responsáveis pelos acidentes mais letais, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a mistura álcool e direção.





A ação vai cobrir os 75 mil quilômetros da malha federal, com ênfase na rota dos principais destinos turísticos do Carnaval, como áreas litorâneas, Bahia, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

“Dirigir na rodovia é muito diferente do que dirigir na cidade. A começar pelas velocidades. No ambiente urbano, dificilmente você faz uma curva a 80 km/h. Na cidade, os veículos estão separados, muitas vezes, por três, cinco metros de distância. Os trajetos são curtos, repletos de interrupções, como semáforos, faixas de pedestres e cruzamentos. E automóveis e motos não dividem a pista com veículos que pesam 60 toneladas. Se o motorista pegar estrada trazendo os hábitos e vícios do trânsito urbano, estará certamente sujeito a acidentes”, explica o diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Marcus Vinícius de Almeida.

Para evitar acidentes mais graves, em horários selecionados o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em determinados dias e horários, nas rodovias de pista simples. Os tamanhos não devem exceder 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento e 57 toneladas de PBTC nas datas e horários a seguir:





17/02 - sexta-feira das 15h às 22h





18/02 - sábado das 06h às 12h





22/02 - quarta-feira das 06h às 12h





Antes de pegar a estrada, consulte as informações atualizadas sobre as interdições de rodovias no twitter oficial da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais ( @prf_mg ).

*Estagiária sob supervisão