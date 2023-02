Foliões que tiverem celular roubado podem bloquear o aparelho gratuitamente

Bloqueio é feito online e de forma rápida na plataforma da Sejusp (foto: Sejusp / Divulgação) Foliões que tiverem o celular roubado ou furtado durante o Carnaval em Minas Gerais poderão contar com um serviço para bloquear o aparelho. A Central de Bloqueio de Celulares do Estado de Minas Gerais (Cbloc), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), facilita a desativação dos telefones e visa diminuir o valor de mercado dos itens.









Caso o telefone seja recuperado por autoridades policiais, o proprietário será informado e orientado a comparecer a uma unidade policial para a retirada. No momento do resgate do celular, é feito também o desbloqueio.









A Cbloc foi criada em julho de 2018 e já inutilizou mais de 34 mil celulares roubados no estado. Segundo a Sejusp, o bloqueio contribui para a redução de crimes, porque diminui o valor de mercado na comercialização dos telefones roubados. Além disso, a ação protege os dados pessoais das vítimas.