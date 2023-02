Carnaval em BH começa com chuva forte, mas sol deve brilhar

Previsão é de que chuvas vão diminuir entre sábado e terça-feira de carnaval (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Uma explosão de calor – e com muito sol – começa a tomar forma partir da próxima semana de carnaval em Belo Horizonte, mas há alta probabilidade de pancadas de chuva, espaçadas ao longo do dia, até terça-feira (21/2). Apesar do prognóstico positivo para os amantes da folia, o meteorologista da Climatempo, Ruibran dos Reis, diz que mais temporais são esperados neste sábado (18/2).

De modo geral, conforme aponta o meteorologista, a partir de domingo (19/2), a tendência é que, gradativamente, até o fim do carnaval, no dia 26, a chuva fique cada vez menos frequente. Na contramão, o sol deve ir se firmando, sendo que as temperaturas vão oscilar de 19ºC a 29ºC.

A edição deste ano do carnaval de Belo Horizonte deve ter público estimado de 5 milhões de pessoas, conforme dados do Executivo municipal. Na última edição, realizada em 2020, a festa teve 4,45 milhões de foliões circulando na cidade.

Fortes tempestades também são previstas para as cidades da Zona da Mata mineira e do Sul do estado. “Deve haver um grande volume de chuva neste sábado para essas regiões. Existe baixa probabilidade de queda de granizo, mas, caso aconteça, não é nada que possa causar grandes prejuízos à população”, avalia Ruibran.



Chuva intensa em BH nas regiões Leste e Nordeste nesta sexta