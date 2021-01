Iturama compra do Instituto Butantan 20 mil doses da CoronaVac

O município de Iturama está situado na microregião de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Site emais.com/Reprodução)

A Prefeitura Municipal de Iturama, no Triângulo Mineiro, fechou parceria com o Instituto Butantan para a aquisição de 20 mil doses da vacina contra a COVID-19 (CoronaVac). As primeiras doses serão voltadas aos profissionais da saúde, pessoas idosas e também pessoas que fazem parte dos demais grupos de risco.

O Instituto Butantan informou nessa quinta-feira (7/1) que "o imunizante demonstrou eficácia de 78% para casos leves em estudo clínico com 12,4 mil voluntários e de 100% para casos moderados e graves".

Por meio de suas redes sociais o prefeito Cláudio Burrinho e o vice-prefeito Olegário Lima anunciaram a compra de 20 mil doses da vacina contra a COVID-19.





Confira o anúncio: "A Prefeitura Municipal de Iturama-MG (Gestão 2021-2024), através do prefeito eleito Cláudio Burrinho, firmou parceria com o Instituto Butantan para a aquisição de 20 mil doses da vacina contra a COVID-19. A parceria foi confirmada através de um memorando assinado pelas duas partes nesta quarta-feira (30/12/2020). O último teste para a liberação da vacina está previsto para o início de janeiro de 2021, a partir daí estará disponível parte do lote para a cidade de Iturama. A Prefeitura, priorizará as primeiras doses da vacina aos profissionais da saúde que se encontram na linha de frente de combate à doença, pessoas idosas, e também pessoas que fazem parte dos demais grupos de risco".

Segundo o último boletim epidemiológico da COVID-19, divulgado pela Prefeitura de Iturama nessa quinta, a cidade já totalizou 1.410 casos positivos da doença, sendo que, desses, 1.317 estão curados. Ainda conforme o boletim atualizado, 30 pessoas morreram vítimas da doença.

Iturama está situada na Microrregião de Frutal, no Triângulo Mineiro, tem uma população de 34.890 habitantes. A cidade localiza-se à margem direita do Rio Grande, na divisa com o estado de São Paulo, a 750km de Belo Horizonte.

Eficácia da CoronaVac

O governo de São Paulo anunciou nessa quinta-feira (07/01) que estudos mostraram que a CoronaVac - vacina da farmacêutica chinesa Sinovac que está sendo desenvolvida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan - protege 78% das pessoas que a tomaram contra o novo coronavírus.

Ainda segundo o governo de São Paulo, a vacina garantiu a proteção total (100%) contra mortes, em casos graves e internações nos voluntários vacinados que foram contaminados. Nenhum dos infectados precisou de internação hospitalar, informou o Instituto Butantan.