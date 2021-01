Sarzedo envia intenção de compra da coronavac

Municípios brasileiros correm para oficializar intenções de compra da coronavac. Sarzedo entrou na lista nesta quinta-feira (7/1). (foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está na lista das cidades que pretendem adquirir as doses da vacina do Instituto Butantan, de São Paulo. A prefeitura enviou nesta quinta-feira (7/1), ofício com a intenção de compra de 30 mil doses da coronavac, produzida pelo instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Inicialmente serão imunizados os grupos prioritários que incluem os profissionais de saúde que atuam na rede pública, idosos e pessoas com comorbidades que contribuem para o agravamento da COVID-19. A cidade tem cerca de 32 mil habitantes.

De acordo com a secretária de Saúde de Sarzedo, Fabiana Chaves Cabral, é necessário aguardar a resposta do Instituto Butantan para avaliar a viabilidade dessa aquisição. “Deixamos claro em nossa solicitação formalizada através do Ofício nº 011, a necessidade de nos informar sobre o prazo de entrega, custo, bem como as características técnicas da Coronavac para adequação da logística de transporte, armazenamento e dispensação das doses.”

A prefeitura tem a intenção de estabelecer contato também com a Fundação Fiocruz para negociar a aquisição da vacina AstraZeneca/Oxford. O objetivo é garantir o que for necessário para imunizar toda a população de Sarzedo.

Segundo nota da Prefeitura de Sarzedo, enquanto aguarda receber as diretrizes do Programa Nacional de Imunização, lançado pelo Ministério da Saúde, o município trabalha no planejamento para criar as condições técnicas necessárias para que a vacinação ocorra dentro do esperado.

É avaliada também a necessidade de aquisição de câmaras de vacinas, agulhas, seringas e outros insumos, além da realização de treinamento e preparação das equipes de saúde.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de saúde de Sarzed, nesta quinta-feira (7/1), a cidade acumula 688 casos confirmados da COVID-19, sendo 647 recuperados e 18 mortes pela doença. Atualmente, 23 pessoas seguem em acompanhamento.

No Brasil, até o momento, nenhum imunizante está registrado e licenciado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), etapa prévia obrigatória para que a vacinação possa ser realizada.