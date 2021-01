Vacinação: PBH seguirá plano nacional, mas mantém plano B com CoronaVac

Belo Horizonte aguarda vacinação prometida por Kalil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)



“É um passo muito importante porque os resultados são bons. A vacina é segura e vai ser produzida em larga escala no país. Se não tivéssemos essa possibilidade (de produção da vacina no Brasil), o atraso seria muito grande”, comemora Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia.





Plano nacional

Para que ocorra a imunização, também é necessária a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que segue em negociação





Apesar disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) editou Medida Provisória (MP) que permite ao poder público a compra de insumos e vacinas com dispensa de processo de licitação e mesmo antes da liberação da Anvisa.









Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia em BH (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)

Esse cenário torna o plano nacional cada vez mais próximo de ser colocado em prática em todo país. Por isso, mesmo sem calendário de vacinação estipulado, os infectologistas mineiros estão confiantes, mas afirmam que a cidade não vai hesitar se precisar colocar o “plano B” em prática.





“Procuramos São Paulo no momento em que não tínhamos posicionamento do Ministério da Saúde. Como agora tem a mobilização e querem também começar a vacinação em janeiro, basta a ser o Ministério o nosso ‘plano A’. O Butantan continua em ligação direta com a prefeitura caso haja dificuldade a partir do Ministério da Saúde”, explicou Estevão Urbano.





Segundo o especialista consultor da PBH, uma ideia clara sobre a vacinação deve ocorrer dentro dos próximos 15 dias. Caso a indicação de imunização não parta do governo federal, será simples implantar um sistema de vacinação na cidade.





“A prefeitura já tem toda uma estrutura montada de vacinação que é responsável pela vacinação de várias doenças. Isso já é sólido. É só aproveitar a logística que já existe. Agora, os detalhes da vacinação ficam em ‘standby’ aguardando definição do Ministério. Se por acaso tiver algum problema por parte do governo federal, a gente se reúne e monta esse plano que é rápido”, acrescenta Urbano.





Vacina alivia hospitais





Unaí Tupinambás, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia em BH (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)

Outro infectologista que pertence ao comitê da PBH, Unaí Tupinambás, também reforça que a PBH só compraria a Coronavac se ela não fosse incorporada ao Ministério da Saúde.





“Felizmente o ‘Plano A’ vai se colocar em ação. O calendário de vacinação com priorização vai vir do plano nacional. Os primeiros a serem imunizados devem ser os trabalhadores de saúde do ‘front’ e pessoas vulneráveis”, disse o professor da Faculdade de Medicina da UFMG.





Unaí também comemora o resultado da CoronaVac. “Se a vacina não protege 100% da infecção, pode proteger da infecção grave. A vacina influenza é parecida com essa. Isso é um ótimo alento para nós todos. Se vacinar os trabalhadores da saúde e vulnerabilizados, vamos diminuir o impacto no sistema de saúde, isso é um grande feito e reduz a mortalidade. Agora a gente espera que a campanha comece o quanto antes”, relembra o infectologista.





Acordo em São Paulo



Kalil e Doria oficializaram repasse de vacinas a profissionais de saúde da capital mineira (foto: 15/12/2020 - Governo de São Paulo/Reprodução)





A estimativa é de que a imunização na capital siga o cronograma nacional. No entanto, já se antecipando a um eventual atraso no plano nacional, a prefeitura mantém a alternativa de receber as doses que serão aplicadas em profissionais das rede pública e privada de BH.





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, serão necessárias em torno de 200 mil doses para atender a todos estes profissionais.