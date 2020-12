Kalil diz que 'situação é grave', mas ressalta proximidade da vacina

Prefeito concedeu entrevista coletiva nesta quarta (30). (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Imunização pode começar no início de 2021

BH tem acordos costurados

O prefeito de, Alexandre(PSD), assegurou, nesta quarta-feira (30/12), que a cidade está preparada para imunizar a população contra o novo. Ao lembrar a proximidade da vacina, o chefe do Executivo municipal pediu que entusiastas de festas e outras aglomerações se comportem “pelo menos uma vez no ano”.“Quem quer ver entes queridos, pais, mães, avós e amigos mais velhos, que se comporte pelo menos uma vez no ano, pois a situação é grave. É muito grave. A vacina está chegando. Estamos na ‘praia’ depois de nadar tanto. Como diz um velho provérbio: não vamos morrer na praia”, clamou.Ainda de acordo com o prefeito, a cidade dispõe de estrutura e insumos necessários para aplicar as doses. “A única coisa que precisamos aqui é da vacina. A logística, as seringas e oestão prontos há meses”, garantiu.O infectologista Carlos Starling, que faz parte do grupo de conselheiros de Kalil, evitou cravar data, mas projetou o início da campanha de vacinação até março.“Gostaríamos de estar aqui dizendo que ‘tal dia’ vai começar a vacinação ou que já estivéssemos vacinando, como vemos em outros países. Infelizmente, não foi possível, mas, com certeza, vamos começar, ainda no primeiro trimestre, com um programa de vacinação. Protegendo os mais vulneráveis, vamos poder começar uma estabilidade maior em nossa vida”, vislumbrou.

No último dia 15, Kalil se reuniu com o governador paulista, João Doria (PSDB), para alinhar acordo em prol de vacinas do Instituto Butantan para profissionais de saúde. Dias antes, o secretário Municipal de Saúde de BH, Jackson Machado, afirmou que a cidade está com toda logística montada para a vacinação da COVID-19.



Há, também, negociações com o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz). O objetivo é garantir alternativas à capital mineira.



A prefeitura também fez parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para armazenar a vacina da Pfizer, que vem sendo aplicada no Reino Unido. Caso ela chegue à capital, poderá ser armazenada em super-freezers da instituição. Isso porque o imunizante precisa ficar a uma temperatura de -70 °C.

