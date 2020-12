'Não existe passaporte para festa', diz infectologista da PBH

Infectologista Unaí Tupinambás lembrou sobre riscos que confraternizações podem acarretar. (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 18/12/2020)

Dados reforçam alerta

Kalil faz apelo

Os integrantes do comitê instituído pela Prefeitura de Belo Horizonte para tratar do novo coronavírus estão preocupados com os efeitos das festas de fim de ano. Nesta quarta-feira (30/12), ao anunciar que a cidade poderá ser “fechada” na próxima semana , os componentes do grupo clamaram por apoio popular.“Não existe passaporte para festa. Não tem exame que vai detectar que você pode ficar ali e não vai passar o vírus para ninguém”, disse o infectologista Unaí Tupinambás, alertando que os diversos tipos de testes para a COVID-19 não asseguram a inexistência do vírus no organismo.O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, classificou o afastamento social em tempos de pandemia como “ato de amor”.“Se as pessoas continuarem se aglomerando e fazendo festas, mesmo que com poucas pessoas, a chance de contágio é grande, aumenta. Um exame negativo não é sinal de que a pessoa não está doente”, afirmou.Ainda de acordo com o chefe da saúde belo-horizontina, o poder Executivo não concedeu alvarás para a promoção de grandes festas de ano novo. Assim como Unaí, ele ressaltou que os testes podem ser imprecisos.“Nenhum teste negativo significa que a pessoa não está doente. Pode estar no período em que ainda não é possível detectar o vírus. Não é para fazer teste com esse objetivo. O que se deve fazer é não aglomerar, usar máscara e manter a higienização das mãos”, pediu.Embora os últimos dados divulgados pela prefeitura sobre contágio e mortes relacionados ao novo coronavírus em Belo Horizonte, nessa terça (29/12), indiquem que a transmissão está em queda, a ocupação de leitos de UTI segue no vermelho De acordo com o informe, a taxa de transmissão, também conhecida como Rt, está em 0,95. Nessa segunda (28), o índice foi aferido em 0,96. Ou seja: a semana começou com indicador na fase de controle, a verde, que representa estabilidade nos dados, uma vez que está abaixo de 1.

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) externou temor com a ocupação de leitos. Conforme o boletim, 78,8% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados — o percentual superou os 80% no primeiro dia útil da semana. Apesar da leve queda, o número está dentro do alerta vermelho.



"Não teremos o menor receio de fechar a cidade. Temos que lembrar, do interior de Minas, da explosão de casos, que as praias vão explodir os casos, e que Rio e São Paulo já estão no vermelho", sustentou.

