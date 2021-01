Ibirité firma intenção para a compra da Coronavac

Atualmente a taxa de ocupação para os leitos de COVID-19 em Ibirité é de 75%. (foto: Prefeitura de Ibirité/Divulgação) Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), enviou ofício para o Instituto Butantan, em São Paulo (SP), para a aquisição de 180 mil doses da vacina Coronavac, produzida em parceria com o laboratório Sinovac Biotech. De acordo com o pedido, assinado pelo prefeito William Parreira, as primeiras doses irão garantir a imunização dos profissionais da saúde e também da população pertencente ao grupo de risco na cidade. A Prefeitura de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), enviou ofício para o, em São Paulo (SP), para a, produzida em parceria com o laboratório Sinovac Biotech. De acordo com o pedido, assinado pelo prefeito William Parreira, as primeiras doses irão garantir a imunização dos profissionais da saúde e também da população pertencente ao grupo de risco na cidade.

“Depois de decidir pelo escalonamento do comércio e tomar medidas mais restritivas no município, estamos sinalizando ao presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, o interesse pela compra da vacina para garantir a imunização da nossa população”, destacou o prefeito William Parreira.

Medidas preventivas ao COVID-19

Desde a segunda-feira (11/1) o comércio da cidade passou a funcionar em esquema de escalonamento, divididos entre dias pares e ímpares, com exceção para os serviços essenciais, que seguem com funcionamento normal.

Os comerciantes que descumprirem o decreto terão o Alvará de Funcionamento suspenso, imediatamente, por sete dias, além de multa no valor de R$7.327,00.

O Decreto em vigor ainda proíbe a prática de qualquer esporte de contato, como futebol, vôlei ou lutas, sejam eles em ambientes abertos ou fechados; públicos ou privados. Já a realização de eventos festivos não poderá exceder mais que 10 participantes, inclusive se realizados em imóveis residenciais.

A sede da prefeitura também não terá atendimento presencial, por tempo indeterminado. Apenas casos excepcionais e previamente autorizados serão atendidos.