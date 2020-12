Prefeitura de BH anuncia acordos para garantir CoronaVac e vacina da Pfizer

Na segunda-feira, após o governador de São Paulo, João Dória (PSDB) anunciar que vai disponibilizar 4 milhões de doses da CoronaVac para outros estados, o governo de Minas negou ter um acordo . Embora exista a possibilidade de recebimento dos imunizantes pelo estado vizinho, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que não há, no momento, negociação com São Paulo sobre o assunto.

Como funciona a CoronaVac





O imunizante é produzido a partir de um método mais tradicional, a partir de uma versão inativada do vírus. Isso quer dizer que o vírus foi exposto ao calor ou a produtos químicos para não ser capaz de se reproduzir ( clique para saber mais ).





A CoronaVac está em fase final de estudos clínicos no Brasil. Coordenados pelo Butantan, os testes envolveram 13 mil profissionais de saúde em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.









Como funciona a vacina da Pfizer





Esta vacina usa uma técnica até então inédita. O imunizante da Pfizer e da BioNtech utiliza-se do RNA do vírus, especificamente, do RNA de uma proteína chamada “S”, encontrada nos spikes (ou espículas) do micróbio.





O SARS-CoV-2 se liga aos receptores das células humanas justamente por meio da proteína S. O que os cientistas da pesquisa em questão fizeram foi sequenciar o código genético desse elemento para, posteriormente, inseri-lo dentro de uma espécie de microcápsula de gordura chamada lipossoma. As células englobam essa estrutura e, então, começam a produzir a proteína S.





A secretaria ainda destacou que qualquer definição acerca da estratégia de vacinação em Minas Gerais funcionará em consonância com o Plano de Contingência para Vacinação Contra a COVID-19, elaborado pela SES-MG, e ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Também na segunda-feira, a PBH confirmou que havia entrado em contato com o Butantan para tratar da possibilidade de comprar doses da CoronaVac . O Município também afirmou no dia que aguarda a definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde para o planejamento da campanha de vacinação contra a COVID-19.