COVID-19: restrito, comércio de Ibirité vai funcionar de forma escalonada

75% dos leitos de UTI do Hospital de Campanha de Ibirité estão ocupados. (foto: Prefeitura de Ibirité/Divulgação)

Devido ao aumento dos casos da COVID-19 e a taxa de ocupação dos leitos de UTI do Hospital de Campanha em 75%, a Prefeitura de Ibirité definiu pelo funcionamento do comércio e serviços da cidade de forma escalonada. Um decreto foi publicado na tarde desta sexta-feira (08/01) e entrará em vigor a partir de segunda-feira (11/01).

Serviços essenciais permanecerão com funcionamento normal como supermercados, farmácias, bancos, padarias e outros, que poderão abrir diariamente. Segundo a prefeitura, as atividades não essenciais serão divididas por segmentos, seguindo tabela do Minas Consciente, e poderão funcionar, em dias pares ou ímpares.

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 18h. Após este horário, apenas com atendimento por delivery. Os comerciantes que descumprirem o decreto terão o alvará de funcionamento suspenso imediatamente, por sete dias.

A prefeitura também não terá atendimento presencial por tempo indeterminado. Apenas casos excepcionais e previamente autorizados serão atendidos. A decisão foi tomada após reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 com o prefeito William Parreira.



“Frente ao cenário atual, tivemos que tomar medidas mais restritivas para que o nosso sistema de saúde não chegue a 100% de ocupação dos leitos. Nossa prioridade é salvar vidas”, disse o prefeito.

De acordo com a secretaria municipal de saúde, o número de pessoas buscando atendimento no Hospital de Campanha aumentou significativamente desde a semana do Natal.



“Nesse momento, o Hospital de Campanha de Ibirité apresenta 75% de ocupação dos leitos de UTI. Por isso, pedimos, mais uma vez, que a população redobre os cuidados quanto às medidas de prevenção à COVID-19”, reitera a secretária de saúde do município, Carina Bitarães.

O boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de saúde de Ibirité nesta sexta-feira (08/01), consta um total de 4.291 casos confirmados da COVID-19, sendo 2.921 recuperados e 95 mortes pela doença.

Confira como funcionará o comércio a partir de segunda:



Atividades comerciais que podem funcionar todos os dias: Bares, restaurantes e lanchonetes; Supermercados, padarias, lojas de conveniência; Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros; Serviços de ambulantes de alimentação; Farmácias, drogarias, pet shop; Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito; Vigilância e segurança privada; Borracharias e Autopeças; Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões; Construção civil, e obras de infraestrutura;

Atividades que podem funcionar em regime de revezamento em DIAS PARES: Agropecuária; Fábrica, Energia, extração, produção, siderurgia e afins; Atividades jurídicas, administrativas e afins; Armas e Fogos de Artifício; Produtos Agrícolas, plantas e floricultura; Livros, papelaria, discos e revistas; Vestuário; Clínicas de estética, pilates, barbearia, salões de beleza; Joias e bijuterias; Ensino extracurricular; Atividades profissionais, cientificas e técnicas; Agenciamento de Viagens; Ensino curricular superior, técnico e tecnólogo; Cosméticos; Lavanderia; Comércio de Veículos; Atividades de recreação e lazer.

Atividades que podem funcionar em regime de revezamento em DIAS ÍMPARES:

Material de Construção e afins; Telecomunicação, comunicação e imprensa; Antiguidades e objetos de arte; Artigos esportivos e jogos eletrônicos; Móveis, eletrodomésticos, tecidos e afins; Atividades esportivas, academia de ginástica e clube social; Departamentos e variedades; Design e decoração; Formação de Condutores; Atividades fotográficas e similares; Publicidade; Aluguel de objetos pessoais e domésticos; Cadeia Produtiva; Lojas de Informática e aparelhos de comunicação; Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental.

Fiscalizações e denúncias

A Prefeitura de Ibirité tem feito fiscalizações orientativas da Vigilância Sanitária e campanhas educativas em outdoors, site e redes sociais. Nos próximos dias as fiscalizações da Vigilância Sanitária serão intensificadas.

Denúncias de irregularidades e aglomerações podem ser feitas de segunda a sexta, de 8h às 17h pelo telefone (31) 3533-3530 e nos fins de semana e feriados (31) 99392-7021.