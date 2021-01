Bombeiros resgatam mulher de 70 anos em incêndio, em Ibirité

Ibirité viveu madrugada agitada neste sábado (09/01) (foto: Reprodução) Corpo de Bombeiros de Ibirité, na Região metropolitana de Belo Horizonte, viveu uma madrugada bastante agitada neste sábado (9/1). Um incêndio, que colocou em risco a vida de uma idosa de 70 anos, e um capotamento, mantiveram os militares ocupados. na Região metropolitana de Belo Horizonte,viveu uma madrugada bastante agitada neste sábado (9/1). Um, que colocou em risco a vida de umae um, mantiveram os militares ocupados.









Tão logo a viatura do Corpo de Bombeiros estacionou, foi cercada por moradores da rua, que pediam urgência para combater o fogo, pois a idosa ainda estava dentro da casa.





Os próprios vizinhos, com baldes e mangueiras, já haviam dado início ao combate às chamas. Os militares rapidamente entraram na casa e conseguiram resgatar Elois Pereira Rosa, que tinha queimaduras e foi levada para a UPA da cidade. Ela passa bem.





Capotamento

Às 6h deste sábado, um outro chamado de emergência. Um Chevrolet Ônix branco, placas QPL 1713, capotou na Rua Vinte e Sete, Bairro Bela Vista, próximo à Fazendinha e ao final do ônibus da linha 1150, Bairro Palmeiras.





A rua é íngreme, e o motorista, Sérgio Gonçalves Pereira, que ficou preso nas ferragens, tentou descer a via e não conseguiu fazer uma curva. O carro capotou várias vezes e parou dentro de um barranco de difícil acesso com as rodas para cima. Depois de retirado, o motorista foi levado para o Hospital Unimed, em Contagem.