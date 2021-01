PM acaba com festa clandestina e aglomeração em bar em Betim

Cerca de 30 pessoas estavam em um bar, no bairro Laranjeiras, desrespeitando os protocolos de segurança contra a COVID-19 (foto: Redes Sociais/Divulgação)

O esquema da Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), para acabar com as festas clandestinas e evitar o contágio da COVID-19 já começou. Uma ação conjunta de fiscalização entre a Guarda Municipal e a Policia Militar interrompeu, na noite dessa sexta-feira (08/01), uma festa clandestina que ocorria em um sítio na região do PTB e interditou um bar, no Bairro Laranjeiras, com aglomeração.

Segundo o Decreto 42.451 em vigor na cidade,e podem gerar multas de até R$ 92 mil.

Após o recebimento de denúncias por meio dos canais de disque-denúncia, a Guarda Municipal e a PM deram fim ao evento irregular “Tipo Sitiozada Sheik” que ocorria na região de sítios, Estância do Sereno, no PTB. Segundo os policiais, mais de 200 pessoas estavam no local que desrespeitava todas as medidas de biossegurança de prevenção à COVID-19.

De acordo com as determinações do decreto em vigor, sobre o não uso obrigatório da máscara, a multa para esse evento será de R$ 46 mil ao proprietário do sítio, considerando a quantidade de pessoas.

Um bar no bairro Laranjeiras, região do Imbiruçu, também teve atuação da polícia. Cerca de 30 pessoas estavam dentro do estabelecimento que também foi autuado.