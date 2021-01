Betim cria WhatsApp para denúncias de festas clandestinas e aglomerações

A prefeitura criou dois novos números de Whatssap para denúncias de festas e aglomerações que funcionará 24 horas. (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

A partir desta sexta-feira (08/01), a população de Betim poderá denunciar estabelecimentos que descumprirem o Decreto Nº 42.451, que suspendeu todos os alvarás para eventos, além de festas clandestinas e aglomerações em todas as regionais da cidade. Agora haverá duas linhas de WhatApp que atuarão como disque-denúncia, com atendimento 24 horas.

Os novos números para denúncias via WhatsApp são (31) 98644-7700 e (31) 99966-2480. As autoridades poderão receber fotos, vídeos e a localização da infração. Antes as denúncias de irregularidades eram feitas na ouvidoria do município que continuará atender nos telefones (31) 3512-3453 ou (31) 3512-3315 ou no e-mail faleouvidoria@betim.mg.gov.br.



Desde quarta-feira (06/01), um novo decreto está valendo no qual bares e restaurantes fecham às 21 horas e todos os alvarás para eventos foram suspensos. A determinação fixa multas a partir de R$ 4 mil e que podem chegar até R$ 92 mil, para o proprietário do imóvel, ocasionando até a lacração imediata do estabelecimento pelo prazo de 120 dias. Segundo Medioli, as multas serão aplicadas aos donos dos imóveis onde ocorrer as aglomerações e caso não seja paga, o imóvel poderá ser penhorado e ir a leilão.



Puxão de orelha nos jovens

O prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PSD), publicou um vídeo em suas redes sociais ‘puxando a orelha’ dos jovens betinenses. O prefeito adotou uma postura rígida e direta para explicar os efeitos das festas clandestinas e alertou que não haverá tolerância para infrações. Ele contou que três drones serão usados pelas autoridades na “caça” às festas clandestinas.









No vídeo publicado, Medioli diz ainda que a Praça do Encontro será fechada e aconselha que as famílias não frequentem as praças com as crianças neste momento. No boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de saúde de Betim, nesta sexta-feira (8/1), a cidade tem 11.277 casos confirmados por COVID-19, sendo 10.474 já recuperados e 335 óbitos. No momento, Betim tem uma média de 76 mortes por 100 mil habitantes.

Prefeito adota discurso rígido

Confira as frases de Vittorio Medioli no vídeo publicado nesta sexta-feira (08/01):

“Há pessoas que não querem colaborar, sobretudo na faixa etária mais jovem. Alguns são totalmente desbaratados, que acham que usar máscara não é coisa de homem ou dá um de “gostoso” em botecos e bares, se aproximando dos outros. Isso não podemos tolerar”.

“Depois das festas de final de ano, réveillon, festas em sítios, festas clandestinas, agora está tendo uma mortandade. Nós temos um controle analítico dos casos, como morreu, por que morreu e como se contagiou. Hoje temos certeza absoluta, são jovens que não tomam cuidado e que levam a Covid para dentro de casa”.

“Em bar tem sempre um macho alfa que não usa mascara, abraça, beija, tem atitudes que são impróprias em um momento de pandemia”.

“Há uma disparada de casos e de óbitos. Nas nossas UPA´s estão chegando batalhões de pessoas com Covid”.

“Tem gente falando que vai fazer festa clandestina. Se cuida. A multa é muito alta. Vai ter Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal para atuar. Não é brincadeira”.

“Não organize nada clandestino porque as consequências serão graves. A tolerância será zero”.

“Aqui em Betim nós temos o espelho da realidade. Outros municípios não aderem a responsabilidade de mostrar a gravidade dos casos, mas a situação é grave em toda a região metropolitana de BH”.

“Fulano que liga dizendo que vai ter festa no condomínio, não faça porque todo mundo vai ser multado”.

“Futebol no fim de semana, não faça! Sobretudo futebol amador que não tem testagem. Um cuspindo na cara do outro, não tem condição”.

“Vamos jogar futebol, vamos fazer festa, vamos fazer brincadeira a partir do momento que vier a vacina porque até lá é matar gente”.

“Nossa fiscalização tem drones que vão até 15 quilômetros de distância. Mesmo que você tenha um sítio lá no fim do mundo, nós vamos fiscalizá-lo. Nossos drones vão fiscalizar todo o território”.

“Betim foi tomada de assalto pelas festas clandestinas, mas agora montamos um esquema para poder controlar”.