Uberaba começa a vacinar primeiro grupo de pessoas com comorbidades

A vacinação do novo grupo se inicia nesta segunda-feira (10/5) em Uberaba se dará mediante apresentação de documentação comprobatória da condição da pessoa (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba inicia nesta segunda-feira (10/5) a vacinação contra a COVID-19 de gestantes e puérperas (45 dias após o parto) com comorbidades, pessoas com Síndrome de Down, acima de 18 anos, e pacientes renais em diálise. Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Saúde dá sequência à vacinação de 1ª dose dos profissionais de força de segurança, salvamento e armadas.

De acordo com a Secretária de Saúde de Uberaba, já nesta quarta-feira (12/5), terá início a vacinação de pessoas com comorbidades, de 58 a 59 anos, e pessoas com Deficiência Permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 58 a 59 anos.

“Esse grupo que será contemplado, prioritariamente, foi definido pelo Ministério da Saúde, que levou em consideração o risco de complicações pela COVID-19 que a condição da pessoa pode acarretar.

Nessa nova fase da vacinação, as pessoas que se enquadram nos quesitos citados acima poderão comparecer ao posto de vacinação ao longo da semana com o documento comprobatório de que ela se enquadra nessas condições”, diz nota.

UTI/COVID de Uberaba está no limite desde fevereiro

Assim como em março e fevereiro, a ocupação UTI/COVID, tanto pública como privada, continua no limite ou perto disto.

Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Uberaba, dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 93 estão ocupados, sendo que de 60 existentes na rede pública, 51 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 42 pessoas em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 205 disponíveis, 171 estão ocupados; de 142 da rede pública, há 114 pacientes; e de 63 da rede privada, 57 estão ocupados.

Desde o início da pandemia já foram contabilizados em Uberaba 25.526 casos positivos, sendo que destes 830 pessoas morreram e 21.269.