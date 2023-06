BH abre consulta pública para interessados em instalar banheiros públicos

432

Uma banheiro público foi interditado há mais de seis anos dentro de uma galeria na Praça 7, no Centro de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil/27-06-2022) Interessados em instalar e operar banheiros públicos em Belo Horizonte têm até 28 de julho para participarem de uma consulta pública, aberta pela prefeitura nesta quarta-feira (28/6). De acordo com a administração municipal, a iniciativa abrange 18 sanitários. Em troca, os concessionários poderão explorar 80 engenhos de publicidade na capital mineira e explorar comercialmente nove quiosques.

O valor estimado do contrato é de cerca de R$ 12,2 milhões, que corresponde ao investimento a ser feito pela concessionária durante o prazo de 15 anos. Uma vez firmado o contrato, as empresas deverão obter as licenças necessárias e concluir as obras em até doze meses.





A oferta de banheiros públicos é uma demanda antiga em BH e, inclusive, prevista no Estatuto dos Pedestres, sancionado em 2012. No hipercentro, há uma estrutura interditada há mais de seis anos dentro de uma galeria na Praça 7.