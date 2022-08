Vereador questiona preço de reforma de banheiro público em Ouro Preto

Com o objetivo de explorar todo o seu potencial turístico e proporcionar mais conforto ao turista, o banheiro público que fica no adro da Igreja de São Bartolomeu, localizada no distrito de mesmo nome, em Ouro Preto, está passando por reforma. A obra tem chamado a atenção do vereador Júlio Gore (PSC) que considera o valor da reforma muito alto. Uma placa instalada em frente à obra informa que a área de 14,3 m² reformada custará R$ 84 mil.

Outro questionamento levantado pelo parlamentar é se a reforma ficará pronta antes da tradicional Festa do Padroeiro do Divino Espirito Santo, marcada para os dias 19, 20 e 21 de agosto. O evento acontece desde o século 18 e atrai turistas em busca de diversas atrações, como o famoso cortejo do imperador do Divino Espírito Santo, a tourada de São Bartolomeu e exposições de cavalos.





De acordo com o secretário de Obras de Ouro Preto, Antônio Simões, a reforma teve início no dia 11 de julho, a previsão de entrega até o dia 24 de agosto e foi orçada em R$ 83.975,53. Ele afirma que o valor estipulado na obra segue as planilhas da construção civil.

“Essas obras de reforma e manutenção é uma ata de registro de preço e segue um valor estipulado em planilha e assim é pego o quantitativo dentro dos valores. A gente segue a planilha setorial da Sudecap e da Sinapi que é o valor de mercado. As coisas estão muito caras, tudo mais que dobrou de preço, o aço subiu mais de 160%, o cimento que antes era R$19 reais, hoje passou dos R$45 e isso impacta o preço de tudo”.

O secretário destaca que além dos gastos com os insumos, foram contabilizados os custos com combustível e mão-de-obra.

Um morador do distrito afirma que o banheiro estava em péssimas condições e a obra foi praticamente a construção de um novo banheiro. " Terão que trocar tudo, até o telhado, mas com andamento acho que não ficará pronta antes da festa".

Preços praticados De acordo com Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, (Sinapi), do IBGE, o custo médio por m² - moeda corrente de uma obra na região sudeste - é de R$ 1.705,96. Se for levar em conta esse dado, a obra da reforma ficaria em cerca de R$ 24 mil.

O Estado de Minas comparou a obra de reforma do banheiro público de São Bartolomeu com a reforma dos banheiros inferiores do Centro de Atendimento ao Turista, CAT, Mercado das Flores. A obra foi finalizada em janeiro de 2021 e supervisionada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital - Sudecap – e teve custo total de R$ 168.343,99.

Foram reformados os banheiro masculino e feminino, cada um contém três assentos sanitários, chuveiros e lavatórios. Além desse itens, foram trocados o piso e colocado azulejo até o teto, saboneteiras, válvulas e torneiras.

Na reunião plenária dessa terça-feira (2/8), o vereador Julio Gori, encaminhou o requerimento 238 à prefeitura em busca de respostas sobre a reforma do banheiro público da igreja Matriz de São Bartolomeu.