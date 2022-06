Kalil relembra fala de Zema sobre 'arrumar empregada por 300 reais'

Pré-candidato Alexandre Kalil (PSD) (foto: TWITTER/REPRODUÇÃO)

Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas, em viagem ao Vale do Jequitinhonha, nesta sexta-feira (3/6), relembrou uma fala do governador Romeu Zema (Novo) de que na região se "contrata uma empregada doméstica para ganhar 300 reais por mês".

Além disso, o ex-prefeito de Belo Horizonte criticou o salário dos professores da rede estadual e comentou sobre seu primeiro contato com o ex-presidente Lula (PT).

Leia: Pesquisa Big Data: Zema lidera em Minas com 43%; Kalil tem 29%

"Aquele idiota [se referindo ao governador Zema] achou que ia arrumar empregada doméstica a 300 reais", afirmou para a plateia durante o evento, que contou com a presença de lideranças petistas, como André Quintão e Reginaldo Lopes, e do candidato ao Senado Alexandre Silveira (PSD).





Kalil x Zema

As críticas à gestão atual de Minas Gerais seguiram na área da Educação. O ex-prefeito de Belo Horizonte afirmou que os professores municipais "recebem mais que o dobro que os do Estado".Kalil disse que gosta de cuidar do povo e que "o governante é quem cuida do povo. Só posso cuidar do povo do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte de Minas, do Triângulo e do Sul se esse povo me entregar a caneta para eu despachar aquele bilionário, aquela Fiemg do poder".Kalil ainda disse que, no primeiro contato com Lula, o petista disse "levanta dessa cadeira (de prefeito de Belo Horizonte) que eu (Lula) vou governar o Brasil e você vai governar Minas Gerais".

Os pré-candidatos vêm trocando ataques pessoais nos últimos dias. Na quinta-feira (2/6), Kalil chamou Zema de "débil mental" e afirmou que o rival é "mentiroso".



Já Romeu Zema afirmou que o ex-presidente do Atlético "sempre viveu na sobra do pai" e que o clube melhorou após a saída dele. Também desafiou Kalil a fazer um teste de QI.



"Prefiro falar que o governador de Minas é um débil mental do que dar entrevista falando que o prefeito de Belo Horizonte não fez nada para (combater) a enchente - enquanto estamos com 159 obras de encosta e uma obra de quase R$ 400 milhões para debelar enchentes. Então ele mente. Ele mente. Melhor ser chamado de débil mental - eu sou -, mas mentiroso eu não sou", disse Kalil.

