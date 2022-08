Vídeo explica o que faz um vereador

Leia mais: https://www.em.com.br/politica/beaba-da-politica/



De quatro em quatro anos, eleitores de todos os 5.570 municípios brasileiros (IBGE, 2022) se reúnem para escolher os vereadores de suas respectivas cidades. Apesar de ser uma eleição local, os resultados desta votação provocam impactos em decisões estaduais e, às vezes, nacionais. Neste 15º vídeo do especial "Beabá da Política", do, explicamos quais as funções dos vereadores.As pessoas eleitas para câmaras municipais têm entre suas obrigações produzir leis para o município. Além disso, se torna responsável pela fiscalização das ações do prefeito, com a função de cobrar que sejam cumpridas políticas públicas capazes de garantir os direitos básicos do cidadão. A eleição que compõe a Câmara Municipal ocorre a cada quatro anos.