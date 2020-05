Leilões online se consolidam com canal de vendas de carros na pandemia

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Pátio da Copart com veículos a espera do leilão. (foto: Divulgação/Copart)

O coronavírus, assim como o afastamento social que foi adotado em praticamente todo o país, tem jogado luz para a necessidade de se evitar aglomerações, de forma a minimizar os riscos de transmissão da doença.





Diante desse cenário, algumas empresas que atuam no tradicional setor de leilões de veículos, reconhecido principalmente pelas sessões presenciais para venda e aquisição de bens – e que foram temporariamente suspensos – têm oferecido soluções online que vêm se consolidando como um crescente e importante canal de venda de veículos usados.





É o caso da Copart do Brasil. A empresa, uma das pioneiras no desenvolvimento de plataformas para organização de leilões online de veículos e peças automotivas, tem observado esse movimento desde o início da quarentena.





A taxa média de venda dos leilões totalmente virtuais realizados pela empresa aumentou 28,5% desde o início do afastamento social, que obrigou o comércio a baixar as portas. A média de venda dos carros que era de 70%, antes da crise, superou a margem 90%.





A direção da Copart, multinacional americana listada na Nasdaq e que faturou 2 bilhões de dólares em 2019, acredita que a melhora do desempenho está diretamente relacionada com a decisões dos gestores públicos, que tem obrigado o comércio, as concessionárias e as lojas de veículos (outros canais de vendas de carros usados) se manterem fechados. “Os leilões online têm sido a alternativa cada vez mais utilizada por locadoras, seguradoras, bancos e até particulares para comercializarem os seus veículos”, explica Adiel Avelar, presidente da Copart do Brasil.





O executivo observa ainda que, como organizadora de leilões online, os investimentos em tecnologia sempre estiveram na pauta da empresa. “Essa premissa permitiu que a Copart estivesse pronta para suportar o acesso de milhares de vendedores e compradores aos certames com maior segurança, principalmente no momento em que as vendas online têm se demonstrado como o canal de vendas mais eficiente e transparente.”





Tecnologia

Os investimentos em tecnologia sempre foram uma premissa para a Copart, pioneira mundial no desenvolvimento de plataformas para organização de leilões online de veículos e peças automotivas. E não tem sido diferente desde que a companhia começou a operar no Brasil, há mais de sete anos, o que tem contribuído para impulsionar o mercado de leilões extrajudiciais no país.





As soluções com tecnologia de ponta a ponta, que suporta os clientes desde a gestão do sinistro (no caso de seguradoras) até o pagamento do valor do ativo para quem o sistema da Copart, depois que o martelo é batido, serviram para modernizar o mercado em escala mundial. Esses sistemas têm promovido uma revolução no mercado nacional e permitido o acesso de milhões de vendedores e compradores aos certames.





“O aumento do uso dos leilões online em meio à pandemia e distanciamento social se torna ainda mais relevante se for considerada a pandemia que enfrentamos. Infectologistas e especialistas na área de saúde estimam que, após o Covid-19, as relações e aproximações precisarão ser revistas, em um movimento que vem sendo chamado de ‘Novo Normal’. Nesse cenário, as negociações no touch (sem contato) devem alcançar novos patamares”, analisa Avelar.





E esse movimento já tem sido notado pela Copart. Desde o início do isolamento, a empresa observou aumento de 33,3% no volume de participantes por leilão. A média de visitas passou de 7,5 mil participantes, antes da pandemia, para 10 mil participantes.





Além das medidas restritivas adotadas pelos gestores públicos, que têm proibido o funcionamento do comércio e lojas de veículos, assim como a organização de feiras de automóveis, a direção da empresa nota que momentos de crise costumam apresentar melhores oportunidades de negócios. Portanto, os interessados têm recorrido às plataformas de organização de leilões online para negociar os seus bens.





Diferentemente dos sites de vendas de veículos usados, os leilões online agilizam a monetização pelo bem de forma segura, ágil e transparente. A direção da empresa observa ainda que a maioria dos lances costuma ficar acima do que um consumidor consegue obter quando poderia recorrer aos lojistas de veículos usados.





Novas ferramentas

Novo site da Copart melhorou a experiência dos usuários no leilões virtuais. (foto: Divulgação/Copart)

Dentro dos esforços para facilitar e estimular, cada vez mais, a participação online e remota de vendedores e interessados nos veículos disponíveis em seu inventário, a Copart lançou recentemente o novo site, mais responsivo, e um aplicativo, com ferramentas para facilitar e oferecer novas formas de interação do usuário com todo o processo, da compra ao recebimento e regularização do veículo.

No site da Copart Brasil, os interessados em adquirir veículos têm acesso às informações completas do veículo, como modelo e placa, e fotos em alta definição, que permite observar cada detalhe. Mais do que esses dados, é possível identificar ainda o comitente, tipo de monta, origem do sinistro (enchente, batida), valor do veículo na tabela FIPE, entre outras informações.

A exemplo do site, passou a oferecer recentemente um aplicativo com diversas funcionalidades que facilitam a oferta em veículos. A tecnologia permeia toda a cadeia de serviços da empresa, que tem investido tanto em plataformas que otimizam o atendimento aos vendedores quanto em meios para garantir que os usuários tenham a melhor experiência online. O app Copart está disponível para download gratuito na App Store e no Google Play.

“A transparência e a confiabilidade das informações disponíveis nos sistemas da Copart contribuem para que a maioria de arremates ocorreram na plataforma online. Com o novo site, aliado ao nosso aplicativo, esperamos melhorar a experiência de navegação e estimular a tendência de cada vez mais leilões serem online”, explica Avelar.

Sobre a Copart

A Copart mantém mais de 10 pátios no Brasil. (foto: Divulgação/Copart)

A Copart é uma empresa multinacional norte-americana com ações na NASDAQ e presente em onze países nas Américas, Europa e Ásia. Presente no Brasil desde 2012, a atuação da Copart é voltada à organização de leilões extrajudiciais de veículos. Com foco em seguradoras, financeiras, bancos e locadoras, a Copart emprega as mais altas tecnologias, inovação e melhoria constante de processo para garantir menor cycle time, rápida monetização do bem e maior rentabilidade ao cliente. Atualmente a empresa mantém 10 pátios nas regiões sul e sudeste do país.